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"البيئة" تطلق مشروع "كافح" للمحافظة على الصحة العامة

المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من الأمراض المشتركة

أطلقت وزارة البيئة المياه والزراعة، ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية، مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية للرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي "كافح" في مختلف مناطق المملكة من خلال 162 فرقة رش و50 فنياً.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة، إذ خصصت 59 فرقة للمكافحة والاستقصاء بمنطقة مكة المكرمة.

وسيسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية بواقع 60 فرقة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى 71 فرقة موزعة على جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي 212 فرقة.

ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويعد هذا المشروع الأكبر من برنامج الإدارة المتكامل لمكافحة نواقل الأمراض عبر مناطق المملكة ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة "الضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي".

وزارة البيئة المياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق مشروع "كافح" للمحافظة على الصحة العامة
سبق

أطلقت وزارة البيئة المياه والزراعة، ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية، مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية للرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي "كافح" في مختلف مناطق المملكة من خلال 162 فرقة رش و50 فنياً.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة، إذ خصصت 59 فرقة للمكافحة والاستقصاء بمنطقة مكة المكرمة.

وسيسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية بواقع 60 فرقة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى 71 فرقة موزعة على جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي 212 فرقة.

ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويعد هذا المشروع الأكبر من برنامج الإدارة المتكامل لمكافحة نواقل الأمراض عبر مناطق المملكة ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة "الضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
02:41 PM

"البيئة" تطلق مشروع "كافح" للمحافظة على الصحة العامة

المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من الأمراض المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة المياه والزراعة، ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية، مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية للرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي "كافح" في مختلف مناطق المملكة من خلال 162 فرقة رش و50 فنياً.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة، إذ خصصت 59 فرقة للمكافحة والاستقصاء بمنطقة مكة المكرمة.

وسيسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية بواقع 60 فرقة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى 71 فرقة موزعة على جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي 212 فرقة.

ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويعد هذا المشروع الأكبر من برنامج الإدارة المتكامل لمكافحة نواقل الأمراض عبر مناطق المملكة ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة "الضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي".

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