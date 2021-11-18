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"هيئة المهندسين" تستكمل حملاتها لضبط مخالفي "نظام مزاولة المهن الهندسية"

لحماية القطاع الهندسي ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير على سوق العمل

باشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة السعودية للمهندسين حملتها التفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية لضبط المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف حماية القطاع الهندسي وتنظيم المهنة، ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير سلبًا على سوق العمل، وسحب تراخيصهم وإغلاق مكاتبهم، وإنزال العقوبات بحسب اللائحة الصادرة والمعمول بها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قرار اعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

الهيئة السعودية للمهندسين مآمير الضبط المهن الهندسية وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المهندسين" تستكمل حملاتها لضبط مخالفي "نظام مزاولة المهن الهندسية"
سبق

باشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة السعودية للمهندسين حملتها التفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية لضبط المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف حماية القطاع الهندسي وتنظيم المهنة، ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير سلبًا على سوق العمل، وسحب تراخيصهم وإغلاق مكاتبهم، وإنزال العقوبات بحسب اللائحة الصادرة والمعمول بها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قرار اعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:08 PM

"هيئة المهندسين" تستكمل حملاتها لضبط مخالفي "نظام مزاولة المهن الهندسية"

لحماية القطاع الهندسي ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير على سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة السعودية للمهندسين حملتها التفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية لضبط المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف حماية القطاع الهندسي وتنظيم المهنة، ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير سلبًا على سوق العمل، وسحب تراخيصهم وإغلاق مكاتبهم، وإنزال العقوبات بحسب اللائحة الصادرة والمعمول بها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قرار اعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

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