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اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار "ترامب" استفزّ العرب والمسلمين

أكدت أن نقل السفارة للقدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددة على أن هذا القرار يقوّض عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".


وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط: القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن قرار الرئيس "ترامب" يستفز مشاعر العرب والمسلمين.

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اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار "ترامب" استفزّ العرب والمسلمين
سبق

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددة على أن هذا القرار يقوّض عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".


وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط: القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن قرار الرئيس "ترامب" يستفز مشاعر العرب والمسلمين.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
01:14 PM

اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار "ترامب" استفزّ العرب والمسلمين

أكدت أن نقل السفارة للقدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددة على أن هذا القرار يقوّض عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".


وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط: القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن قرار الرئيس "ترامب" يستفز مشاعر العرب والمسلمين.

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