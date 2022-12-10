اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار "ترامب" استفزّ العرب والمسلمين

أكدت أن نقل السفارة للقدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددة على أن هذا القرار يقوّض عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".



وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط: القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن قرار الرئيس "ترامب" يستفز مشاعر العرب والمسلمين.