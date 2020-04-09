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بعد المتداول عن رحلات راغبي العودة.. "الخطوط": مسودة غير دقيقة.. وهكذا نتواصل

دعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وبيّنت طريقة تأكيد الحجوزات

أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.

وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.

ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد المتداول عن رحلات راغبي العودة.. "الخطوط": مسودة غير دقيقة.. وهكذا نتواصل
سبق

أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.

وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.

ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:28 AM

بعد المتداول عن رحلات راغبي العودة.. "الخطوط": مسودة غير دقيقة.. وهكذا نتواصل

دعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وبيّنت طريقة تأكيد الحجوزات

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محمد البقمي - الرياض
0
821

أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.

وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.

ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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