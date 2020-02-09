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"NCP".. "الصين" تطلق اسمًا مؤقتًا على "كورونا" الجديد

لم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس

أطلقت السلطات الصينية، تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019- nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".

وبحسب "روسيا اليوم"، تم اقتراح هذه التسمية في البداية؛ حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقًا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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"NCP".. "الصين" تطلق اسمًا مؤقتًا على "كورونا" الجديد
سبق

أطلقت السلطات الصينية، تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019- nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".

وبحسب "روسيا اليوم"، تم اقتراح هذه التسمية في البداية؛ حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقًا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:39 AM

"NCP".. "الصين" تطلق اسمًا مؤقتًا على "كورونا" الجديد

لم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت السلطات الصينية، تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019- nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".

وبحسب "روسيا اليوم"، تم اقتراح هذه التسمية في البداية؛ حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقًا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.

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