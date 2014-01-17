"كورونا" يعاود نهش الصين .. والإصابات عند أعلى مستوى منذ سنتين

قبل 3 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

بلغ عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين، اليوم (الاثنين)، أعلى مستوى له منذ مارس 2020، في حين تجهد بكين للقضاء على المتحورة أوميكرون شديدة العدوى قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية على أراضيها.

ورصدت 223 إصابة جديدة في الصين من بينها 80 في مدينة تيانجين الساحلية وتسع أخرى بعضها حالات أوميكرون في كانتون في جنوب البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسجلت 68 إصابة أخرى في مقاطعة خنان في وسط البلاد، حيث فرضت تدابير عزل جزئي وحملة فحوصات واسعة تشمل ملايين الأشخاص.

كما سجلت 60 إصابة وافدة في الصين، فيما تفرض البلاد عمليات تدقيق صارمة عند مداخلها الحدودية مع خفض الرحلات الجوية أيضا وسياسة قطع الطريق مع وقف خطوط معينة في حال كانت الإصابات الوافدة منها مرتفعة.

وبدأ الرياضيون وممثلو الدول الوصول إلى العاصمة الصينية استعدادًا للأولمبياد الشتوي والدخول مباشرة إلى الفقاعة التي تخضع لمراقبة مشددة وتفصلهم بشكل تام عن السكان.