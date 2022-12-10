وأردف: نقل أربعة مهربين إلى المستشفى بعد إصابات مختلفة لحقت بهم نتيجة تبادل إطلاق النار معهم ، فيما لم يتعرض أي من رجال الأمن لأي أَذًى.

وأضاف: بادر المهربون بإطلاق النار من سلاح رشاش على أفراد الدورية، وتم التعامل معهم بالمثل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز: رصدت إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي بالفرقة الثانية بالداير مجموعة من المهربين بعد تجاوزهم حدود المملكة في الموقع المسمى ضلفع بالسلف التابع لمحافظة الدائر بمنطقة جازان.

تمكن مجاهدو جازان ظهر أمس من إلقاء القبض على خمسة مهربين بحوزتهم 39 كجم من الحشيش وسلاح من نوع "رشاش" و19 طلقة حية.

تبادل لإطلاق النار ينتهي بتوقيف 5 مهربي مخدرات بـ"دائر جازان" متعب البقمي سبق 2017-12-09 تمكن مجاهدو جازان ظهر أمس من إلقاء القبض على خمسة مهربين بحوزتهم 39 كجم من الحشيش وسلاح من نوع "رشاش" و19 طلقة حية. وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز: رصدت إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي بالفرقة الثانية بالداير مجموعة من المهربين بعد تجاوزهم حدود المملكة في الموقع المسمى ضلفع بالسلف التابع لمحافظة الدائر بمنطقة جازان. وأضاف: بادر المهربون بإطلاق النار من سلاح رشاش على أفراد الدورية، وتم التعامل معهم بالمثل. وأردف: نقل أربعة مهربين إلى المستشفى بعد إصابات مختلفة لحقت بهم نتيجة تبادل إطلاق النار معهم ، فيما لم يتعرض أي من رجال الأمن لأي أَذًى.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439 05:22 PM

تبادل لإطلاق النار ينتهي بتوقيف 5 مهربي مخدرات بـ"دائر جازان" دورية من قطاع المجاهدين الجبلي رصدتهم بعد تجاوزهم الحدود





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تمكن مجاهدو جازان ظهر أمس من إلقاء القبض على خمسة مهربين بحوزتهم 39 كجم من الحشيش وسلاح من نوع "رشاش" و19 طلقة حية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز: رصدت إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي بالفرقة الثانية بالداير مجموعة من المهربين بعد تجاوزهم حدود المملكة في الموقع المسمى ضلفع بالسلف التابع لمحافظة الدائر بمنطقة جازان.

وأضاف: بادر المهربون بإطلاق النار من سلاح رشاش على أفراد الدورية، وتم التعامل معهم بالمثل.

وأردف: نقل أربعة مهربين إلى المستشفى بعد إصابات مختلفة لحقت بهم نتيجة تبادل إطلاق النار معهم ، فيما لم يتعرض أي من رجال الأمن لأي أَذًى.