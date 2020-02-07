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1829 زيارة تفتيشية بالرياض ومحافظاتها توقع 227 مخالفة عمل

جولات بالمنشآت التجارية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات، الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 227 مخالفة خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت 1829 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المنشآت التجارية

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1829 زيارة تفتيشية بالرياض ومحافظاتها توقع 227 مخالفة عمل
سبق

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات، الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 227 مخالفة خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت 1829 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
05:20 PM

1829 زيارة تفتيشية بالرياض ومحافظاتها توقع 227 مخالفة عمل

جولات بالمنشآت التجارية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات، الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 227 مخالفة خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت 1829 زيارة تفتيشية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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