بنما: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 1317 والوفيات 32

سنغافورة: تسجيل 4 وفيات.. وفي البرازيل: الوضع مقلق للغاية

قالت وزارة الصحة في بنما: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 1317، بزيادة 136 حالة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32.

سنغافورة

وسجّلت سنغافورة يوم الخميس رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة؛ ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عامًا، وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكانت الوفيات السابقة أيضًا لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

البرازيل

وقال وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا: إن عدد حالات الإصابة والوفاة في البرازيل جراء فيروس كورونا يبعث على القلق الشديد، وعبّر عن مخاوفه بشأن مخزون البلاد من معدات الوقاية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة المؤكدة أقل حتى الآن من العدد الفعلي للمصابين بالمرض؛ مضيفًا أن عادات السكان الأصليين والتي ربما تسهّل انتشار الفيروس تُمَثّل أيضًا قلقًا كبيرًا للغاية.