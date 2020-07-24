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بعد جولة لـ"سبق".. "نزع الملكية بطريق البلد" بصبيا يتواصل بـ5 ملايين ريال

مطالبات أهالي صبيا لرئيس البلدية الجديد شغلت الواجهة.. و"دغريري": 5عقارات

استكمالاً لتنفيذ مشاريع نزع الملكية للعقارات التي تعترض خط التنظيم وسط البلد والمتسببة في عرقلة الحركة المرورية وتقديم الخدمات البلدية؛ قامت بلدية محافظة صبيا بنزع الملكية لخمسة عقارات بمبلغ إجمالي 5,130,788 ريالًا، وأزالت هذه العقارات تمهيداً لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم هذه الشوارع.

هذا وقد جاءت عمليات استكمال مشاريع نزع الملكية بعد جولة لـ"سبق" رصدت فيها مطالبات أهالي صبيا لرئيس البلدية الجديد.

من جانبه أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه وتنظيماً للشوارع وتسهيلاً لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل؛ تمت إزالة خمسة عقارات ضمن خطة متابعة لإنفاذ شارع الملك فيصل وشارع الملك خالد وسط البلد وربطها بالطرق الرئيسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد جولة لـ"سبق".. "نزع الملكية بطريق البلد" بصبيا يتواصل بـ5 ملايين ريال
سبق

استكمالاً لتنفيذ مشاريع نزع الملكية للعقارات التي تعترض خط التنظيم وسط البلد والمتسببة في عرقلة الحركة المرورية وتقديم الخدمات البلدية؛ قامت بلدية محافظة صبيا بنزع الملكية لخمسة عقارات بمبلغ إجمالي 5,130,788 ريالًا، وأزالت هذه العقارات تمهيداً لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم هذه الشوارع.

هذا وقد جاءت عمليات استكمال مشاريع نزع الملكية بعد جولة لـ"سبق" رصدت فيها مطالبات أهالي صبيا لرئيس البلدية الجديد.

من جانبه أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه وتنظيماً للشوارع وتسهيلاً لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل؛ تمت إزالة خمسة عقارات ضمن خطة متابعة لإنفاذ شارع الملك فيصل وشارع الملك خالد وسط البلد وربطها بالطرق الرئيسية.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:03 PM

بعد جولة لـ"سبق".. "نزع الملكية بطريق البلد" بصبيا يتواصل بـ5 ملايين ريال

مطالبات أهالي صبيا لرئيس البلدية الجديد شغلت الواجهة.. و"دغريري": 5عقارات

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محمد المواسي - جازان
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استكمالاً لتنفيذ مشاريع نزع الملكية للعقارات التي تعترض خط التنظيم وسط البلد والمتسببة في عرقلة الحركة المرورية وتقديم الخدمات البلدية؛ قامت بلدية محافظة صبيا بنزع الملكية لخمسة عقارات بمبلغ إجمالي 5,130,788 ريالًا، وأزالت هذه العقارات تمهيداً لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم هذه الشوارع.

هذا وقد جاءت عمليات استكمال مشاريع نزع الملكية بعد جولة لـ"سبق" رصدت فيها مطالبات أهالي صبيا لرئيس البلدية الجديد.

من جانبه أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه وتنظيماً للشوارع وتسهيلاً لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل؛ تمت إزالة خمسة عقارات ضمن خطة متابعة لإنفاذ شارع الملك فيصل وشارع الملك خالد وسط البلد وربطها بالطرق الرئيسية.

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