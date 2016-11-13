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"حكايا مسك".. "البكري": لوحاتي تعبّر عن هموم الناس وهذا سبب لمحة الحزن فيها

قالت لـ"سبق": الرسم هواية وشغف.. والتفاصيل سبب اختلاف الأسعار باللوحات

من بوابة "الفن السيريالي"، استثمرت الفنانة التشكيلية بدور البكري موهبتها لتُخرج لنا لوحاتها فنًّا فوق الواقعي، تعبر من خلالها عن قضايا الحياة وهموم الناس من حولها ومشاكلهم ومعاناتهم مع الواقعية الممزوجة بالخيال والتلقائية في التعبير عن الأفكار والآراء.

وعن سبب تفاوت أسعار لوحاتها التي شاركت بها ضمن فعالية "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" والتي تتراوح من 1000 ريال إلى 6000 ريال؛ أوضحت "البكري" لـ"سبق"، أن اللوحات تأخذ جهدًا كبيرًا وطويلًا في الرسم وتفاصيل اللوحة؛ لا سيما إذا كانت الرسمة واقعية، إضافة إلى تكلفة اللوحة ذاتها؛ مشيرة إلى أن بعض لوحاتها تم حجزها بالفعل.

وأشارت الفنانة التشكيلية بدور البكري إلى أن الرسم بالنسبة لها هواية وشغف؛ إذ إنها تعمل في إحدى شركات تقنية المعلومات وتدرس في تخصص "IT"؛ مفسرة لمحة الحزن التي تصبغ لوحاتها بأنه شيء طبيعي في الحياة.

يشار إلى أن "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي اختتمت فعاليتها الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ كانت قد اشتملت على مجموعة من الأقسام، تتمثل في: (التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام).

وتميزت النسخة الرابعة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"؛ إذ قدمت رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة، تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مُشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

حكايا مسك مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"حكايا مسك".. "البكري": لوحاتي تعبّر عن هموم الناس وهذا سبب لمحة الحزن فيها
سبق

من بوابة "الفن السيريالي"، استثمرت الفنانة التشكيلية بدور البكري موهبتها لتُخرج لنا لوحاتها فنًّا فوق الواقعي، تعبر من خلالها عن قضايا الحياة وهموم الناس من حولها ومشاكلهم ومعاناتهم مع الواقعية الممزوجة بالخيال والتلقائية في التعبير عن الأفكار والآراء.

وعن سبب تفاوت أسعار لوحاتها التي شاركت بها ضمن فعالية "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" والتي تتراوح من 1000 ريال إلى 6000 ريال؛ أوضحت "البكري" لـ"سبق"، أن اللوحات تأخذ جهدًا كبيرًا وطويلًا في الرسم وتفاصيل اللوحة؛ لا سيما إذا كانت الرسمة واقعية، إضافة إلى تكلفة اللوحة ذاتها؛ مشيرة إلى أن بعض لوحاتها تم حجزها بالفعل.

وأشارت الفنانة التشكيلية بدور البكري إلى أن الرسم بالنسبة لها هواية وشغف؛ إذ إنها تعمل في إحدى شركات تقنية المعلومات وتدرس في تخصص "IT"؛ مفسرة لمحة الحزن التي تصبغ لوحاتها بأنه شيء طبيعي في الحياة.

يشار إلى أن "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي اختتمت فعاليتها الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ كانت قد اشتملت على مجموعة من الأقسام، تتمثل في: (التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام).

وتميزت النسخة الرابعة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"؛ إذ قدمت رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة، تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مُشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:27 AM

"حكايا مسك".. "البكري": لوحاتي تعبّر عن هموم الناس وهذا سبب لمحة الحزن فيها

قالت لـ"سبق": الرسم هواية وشغف.. والتفاصيل سبب اختلاف الأسعار باللوحات

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,110

من بوابة "الفن السيريالي"، استثمرت الفنانة التشكيلية بدور البكري موهبتها لتُخرج لنا لوحاتها فنًّا فوق الواقعي، تعبر من خلالها عن قضايا الحياة وهموم الناس من حولها ومشاكلهم ومعاناتهم مع الواقعية الممزوجة بالخيال والتلقائية في التعبير عن الأفكار والآراء.

وعن سبب تفاوت أسعار لوحاتها التي شاركت بها ضمن فعالية "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" والتي تتراوح من 1000 ريال إلى 6000 ريال؛ أوضحت "البكري" لـ"سبق"، أن اللوحات تأخذ جهدًا كبيرًا وطويلًا في الرسم وتفاصيل اللوحة؛ لا سيما إذا كانت الرسمة واقعية، إضافة إلى تكلفة اللوحة ذاتها؛ مشيرة إلى أن بعض لوحاتها تم حجزها بالفعل.

وأشارت الفنانة التشكيلية بدور البكري إلى أن الرسم بالنسبة لها هواية وشغف؛ إذ إنها تعمل في إحدى شركات تقنية المعلومات وتدرس في تخصص "IT"؛ مفسرة لمحة الحزن التي تصبغ لوحاتها بأنه شيء طبيعي في الحياة.

يشار إلى أن "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي اختتمت فعاليتها الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ كانت قد اشتملت على مجموعة من الأقسام، تتمثل في: (التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام).

وتميزت النسخة الرابعة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"؛ إذ قدمت رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة، تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مُشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

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