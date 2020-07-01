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بلدي ظهران الجنوب يطلب تعديل موقع دوار القرارة

استنادًا على تقرير لجنة التنسيق المروري

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان الوادعي: إن أعضاء لجنة المشاريع بالمجلس بحثوا مشروع دوار القرارة على الطريق الدولي قبالة المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية.

وأضاف أنهم خرجوا بتقرير اقترحوا من خلاله ضرورة التريث في العمل في الموقع الحالي، لتجنب أي أخطاء قد تعيق حركة السير في الموقع الذي يشهد حركة سير مكتظة بالسيارات، كون الدوار المزمع تنفيذه يربط عددًا من الأحياء والمقار الحكومية وينظم حركة السير على الطريق الدولي.

وتابع "الوادعي" أن وجهة نظر المجلس جاءت متسقة مع تقرير لجنة التنسيق المروري الذي خرج بضرورة إعداد مخطط يعده الفريق الهندسي في البلدية والمرور، بمشاركة المجلس البلدي ووزارة النقل، لتجنب بعض الملاحظات.

وقال إن جولات أعضاء المجلس قائمة ومستمرة على جميع المشاريع الجاري تنفيذها، وهناك اجتماعات دورية لتقييم تقارير اللجان.

يذكر أن المجلس البلدي بظهران الجنوب، عقد أول أمس، جلسته العادية رقم 62، برئاسة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس البلدي.

واطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، لتسريع عملية تطوير محافظة ظهران الجنوب والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدي ظهران الجنوب يطلب تعديل موقع دوار القرارة
سبق

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان الوادعي: إن أعضاء لجنة المشاريع بالمجلس بحثوا مشروع دوار القرارة على الطريق الدولي قبالة المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية.

وأضاف أنهم خرجوا بتقرير اقترحوا من خلاله ضرورة التريث في العمل في الموقع الحالي، لتجنب أي أخطاء قد تعيق حركة السير في الموقع الذي يشهد حركة سير مكتظة بالسيارات، كون الدوار المزمع تنفيذه يربط عددًا من الأحياء والمقار الحكومية وينظم حركة السير على الطريق الدولي.

وتابع "الوادعي" أن وجهة نظر المجلس جاءت متسقة مع تقرير لجنة التنسيق المروري الذي خرج بضرورة إعداد مخطط يعده الفريق الهندسي في البلدية والمرور، بمشاركة المجلس البلدي ووزارة النقل، لتجنب بعض الملاحظات.

وقال إن جولات أعضاء المجلس قائمة ومستمرة على جميع المشاريع الجاري تنفيذها، وهناك اجتماعات دورية لتقييم تقارير اللجان.

يذكر أن المجلس البلدي بظهران الجنوب، عقد أول أمس، جلسته العادية رقم 62، برئاسة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس البلدي.

واطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، لتسريع عملية تطوير محافظة ظهران الجنوب والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
06:55 PM

بلدي ظهران الجنوب يطلب تعديل موقع دوار القرارة

استنادًا على تقرير لجنة التنسيق المروري

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان الوادعي: إن أعضاء لجنة المشاريع بالمجلس بحثوا مشروع دوار القرارة على الطريق الدولي قبالة المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية.

وأضاف أنهم خرجوا بتقرير اقترحوا من خلاله ضرورة التريث في العمل في الموقع الحالي، لتجنب أي أخطاء قد تعيق حركة السير في الموقع الذي يشهد حركة سير مكتظة بالسيارات، كون الدوار المزمع تنفيذه يربط عددًا من الأحياء والمقار الحكومية وينظم حركة السير على الطريق الدولي.

وتابع "الوادعي" أن وجهة نظر المجلس جاءت متسقة مع تقرير لجنة التنسيق المروري الذي خرج بضرورة إعداد مخطط يعده الفريق الهندسي في البلدية والمرور، بمشاركة المجلس البلدي ووزارة النقل، لتجنب بعض الملاحظات.

وقال إن جولات أعضاء المجلس قائمة ومستمرة على جميع المشاريع الجاري تنفيذها، وهناك اجتماعات دورية لتقييم تقارير اللجان.

يذكر أن المجلس البلدي بظهران الجنوب، عقد أول أمس، جلسته العادية رقم 62، برئاسة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس البلدي.

واطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، لتسريع عملية تطوير محافظة ظهران الجنوب والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

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