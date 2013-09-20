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"الإصلاح والتنمية" تطلق مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري

يقدم خدمات تربوية واجتماعية مجانية

دشّنت جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية، مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري، يستهدف الأسرة السعودية.

ويقدم المركز أربع خدمات متخصصة: "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية"، ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز لـ"سبق"، أن المركز يعد أحد مبادرات الجمعية التي تستهدف بناء وتمكين المنظمات المختصة للتوجيه والإرشاد الأسري، في إطار إستراتيجية الجمعية ٢٠٢٥ لتمكين مجتمع مزدهر يسهم في التنمية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقالت: إن المركز الجديد تم تدشينه في مدينة الرياض من أجل المساهمة في تقديم خدمات الإستشارات الأسرية والزوجية والاجتماعية والتربوية، وقريبا مسار جديد للاستشارات الشرعية والقانونية والنفسية، إذ يسهم المركز في خفض معدلات الطلاق من خلال خدمات الإصلاح الأسري المقدمة.

وأضافت الأميرة موضي أن الجمعية تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المماثلة في تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير العاملين في مجال الإرشاد بالإضافة للمؤسسات الخيرية والأوقاف لدعم وتمويل المركز بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وكشفت أن إجمالي الخدمات المقدمة للمركز تتجاوز 9200 خدمة مقدمة لأكثر من 4600 مستفيد، وتقدم الخدمات من قبل مجموعة من مستشاري الإرشاد الأسري بكفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، حيث إن الخدمات الاستشارية التي يوفرها مركز الإرشاد هي متاحة لجميع الفئات الاجتماعية وتقدم الاستشارات لجميع الفئات العمرية.

ويعمل المركز الجديد للفترة الحالية بمعدل 8 ساعات على مدار أيام الأسبوع عدا عطلة نهاية الأسبوع بشكل مجاني دون أي رسوم.

يُذكر أن جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية بدأت بممارسة أعمالها في 2020 كجمعية متخصصة في مجالها وتهدف لتمكين الأسرة السعودية وتعزيز قدراتها وإسهاماتها للمساهمة في التنمية والازدهار.

وتقدم الجمعية خدمات الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج وتطوير العاملين في المجال الأسري.

وتستعد الجمعية لتدشين حزمة من المبادرات والمشاريع لتنمية وتمكين الأسر مع 2022م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الإصلاح والتنمية" تطلق مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري
سبق

دشّنت جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية، مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري، يستهدف الأسرة السعودية.

ويقدم المركز أربع خدمات متخصصة: "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية"، ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز لـ"سبق"، أن المركز يعد أحد مبادرات الجمعية التي تستهدف بناء وتمكين المنظمات المختصة للتوجيه والإرشاد الأسري، في إطار إستراتيجية الجمعية ٢٠٢٥ لتمكين مجتمع مزدهر يسهم في التنمية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقالت: إن المركز الجديد تم تدشينه في مدينة الرياض من أجل المساهمة في تقديم خدمات الإستشارات الأسرية والزوجية والاجتماعية والتربوية، وقريبا مسار جديد للاستشارات الشرعية والقانونية والنفسية، إذ يسهم المركز في خفض معدلات الطلاق من خلال خدمات الإصلاح الأسري المقدمة.

وأضافت الأميرة موضي أن الجمعية تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المماثلة في تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير العاملين في مجال الإرشاد بالإضافة للمؤسسات الخيرية والأوقاف لدعم وتمويل المركز بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وكشفت أن إجمالي الخدمات المقدمة للمركز تتجاوز 9200 خدمة مقدمة لأكثر من 4600 مستفيد، وتقدم الخدمات من قبل مجموعة من مستشاري الإرشاد الأسري بكفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، حيث إن الخدمات الاستشارية التي يوفرها مركز الإرشاد هي متاحة لجميع الفئات الاجتماعية وتقدم الاستشارات لجميع الفئات العمرية.

ويعمل المركز الجديد للفترة الحالية بمعدل 8 ساعات على مدار أيام الأسبوع عدا عطلة نهاية الأسبوع بشكل مجاني دون أي رسوم.

يُذكر أن جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية بدأت بممارسة أعمالها في 2020 كجمعية متخصصة في مجالها وتهدف لتمكين الأسرة السعودية وتعزيز قدراتها وإسهاماتها للمساهمة في التنمية والازدهار.

وتقدم الجمعية خدمات الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج وتطوير العاملين في المجال الأسري.

وتستعد الجمعية لتدشين حزمة من المبادرات والمشاريع لتنمية وتمكين الأسر مع 2022م.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
05:58 PM

"الإصلاح والتنمية" تطلق مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري

يقدم خدمات تربوية واجتماعية مجانية

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زيد الخمشي - الرياض
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دشّنت جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية، مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري، يستهدف الأسرة السعودية.

ويقدم المركز أربع خدمات متخصصة: "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية"، ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز لـ"سبق"، أن المركز يعد أحد مبادرات الجمعية التي تستهدف بناء وتمكين المنظمات المختصة للتوجيه والإرشاد الأسري، في إطار إستراتيجية الجمعية ٢٠٢٥ لتمكين مجتمع مزدهر يسهم في التنمية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقالت: إن المركز الجديد تم تدشينه في مدينة الرياض من أجل المساهمة في تقديم خدمات الإستشارات الأسرية والزوجية والاجتماعية والتربوية، وقريبا مسار جديد للاستشارات الشرعية والقانونية والنفسية، إذ يسهم المركز في خفض معدلات الطلاق من خلال خدمات الإصلاح الأسري المقدمة.

وأضافت الأميرة موضي أن الجمعية تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المماثلة في تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير العاملين في مجال الإرشاد بالإضافة للمؤسسات الخيرية والأوقاف لدعم وتمويل المركز بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وكشفت أن إجمالي الخدمات المقدمة للمركز تتجاوز 9200 خدمة مقدمة لأكثر من 4600 مستفيد، وتقدم الخدمات من قبل مجموعة من مستشاري الإرشاد الأسري بكفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، حيث إن الخدمات الاستشارية التي يوفرها مركز الإرشاد هي متاحة لجميع الفئات الاجتماعية وتقدم الاستشارات لجميع الفئات العمرية.

ويعمل المركز الجديد للفترة الحالية بمعدل 8 ساعات على مدار أيام الأسبوع عدا عطلة نهاية الأسبوع بشكل مجاني دون أي رسوم.

يُذكر أن جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية بدأت بممارسة أعمالها في 2020 كجمعية متخصصة في مجالها وتهدف لتمكين الأسرة السعودية وتعزيز قدراتها وإسهاماتها للمساهمة في التنمية والازدهار.

وتقدم الجمعية خدمات الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج وتطوير العاملين في المجال الأسري.

وتستعد الجمعية لتدشين حزمة من المبادرات والمشاريع لتنمية وتمكين الأسر مع 2022م.

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