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معارضو "أردوغان" يدفعون الثمن.. غضب لإلغاء "الأناضول" اشتراك صحيفة ملتزمة!

رئيس صحفيي إسطنبول: لا يمكنني تصديق ذلك.. و"أولجايتو": لم يحدث في حكم "مندريس"

أوقفت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، اشتراك صحيفة "سوزجو" المعارضة، على الرغم من إيفائها بكل التزاماتها المالية الخاصة بالاشتراك؛ وفق ما أكدت الصحيفة.

وعلّق رئيس جمعية الصحفيين في إسطنبول محمد ميرت، على قرار وكالة الأناضول، قائلاً: "لا يمكنني تصديق ذلك. هذه وكالة أنباء تأسست بتعليمات من أتاتورك. من الغريب والمثير أن تصدر وكالة مهمتها إبلاغ الرأي العام، مثل هذا القرار".

وبحسب "زمان" التركية، أضاف "ميرت": "الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا مؤسف. عليها أن تتراجع عن هذه الخطوة. لا يمكنها منع جريدة سوزجو من حقها في الحصول على الأخبار. لا يمكنها أن تمنع هذا الحق عن أي مؤسسة".

أما رئيس جمعية الصحفيين في تركيا تورجاي أولجايتو، فقد علق على القرار، قائلاً: "لم يعد هناك أي ثقة اليوم، بعد هذا القرار الذي اتخذته وكالة الأناضول التي تعتبر وكالة جمهورية (تسير على مبادئ أتاتورك)".

وأضاف "أولجايتو": "توقفها عن تقديم الخدمات الإخبارية للصحف المعروفة بمعارضتها خطأ، ولكنه أصبح تصرفاً منتظراً ومتوقعاً منهم. هذا أيضاً من مظاهر القمع الذي تتعرض له الصحافة. حتى في فترة حكم عدنان مندريس، لم تكن وكالة الأناضول منحازة بهذا الشكل".

يشار إلى أنه بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر حديثاً جاءت تركيا في المركز الثاني كأكثر الدول اعتقالاً للصحفيين في العالم، حيث تعتقل تركيا أكثر من 68 صحفياً، من بين 251 صحفياً معتقلين حول العالم، فيما ارتفع عدد الصحفيين السجناء في الصين إلى 47.

أردوغان وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء

الرئيسية/ أخبار العالم

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معارضو "أردوغان" يدفعون الثمن.. غضب لإلغاء "الأناضول" اشتراك صحيفة ملتزمة!
سبق

أوقفت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، اشتراك صحيفة "سوزجو" المعارضة، على الرغم من إيفائها بكل التزاماتها المالية الخاصة بالاشتراك؛ وفق ما أكدت الصحيفة.

وعلّق رئيس جمعية الصحفيين في إسطنبول محمد ميرت، على قرار وكالة الأناضول، قائلاً: "لا يمكنني تصديق ذلك. هذه وكالة أنباء تأسست بتعليمات من أتاتورك. من الغريب والمثير أن تصدر وكالة مهمتها إبلاغ الرأي العام، مثل هذا القرار".

وبحسب "زمان" التركية، أضاف "ميرت": "الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا مؤسف. عليها أن تتراجع عن هذه الخطوة. لا يمكنها منع جريدة سوزجو من حقها في الحصول على الأخبار. لا يمكنها أن تمنع هذا الحق عن أي مؤسسة".

أما رئيس جمعية الصحفيين في تركيا تورجاي أولجايتو، فقد علق على القرار، قائلاً: "لم يعد هناك أي ثقة اليوم، بعد هذا القرار الذي اتخذته وكالة الأناضول التي تعتبر وكالة جمهورية (تسير على مبادئ أتاتورك)".

وأضاف "أولجايتو": "توقفها عن تقديم الخدمات الإخبارية للصحف المعروفة بمعارضتها خطأ، ولكنه أصبح تصرفاً منتظراً ومتوقعاً منهم. هذا أيضاً من مظاهر القمع الذي تتعرض له الصحافة. حتى في فترة حكم عدنان مندريس، لم تكن وكالة الأناضول منحازة بهذا الشكل".

يشار إلى أنه بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر حديثاً جاءت تركيا في المركز الثاني كأكثر الدول اعتقالاً للصحفيين في العالم، حيث تعتقل تركيا أكثر من 68 صحفياً، من بين 251 صحفياً معتقلين حول العالم، فيما ارتفع عدد الصحفيين السجناء في الصين إلى 47.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:09 PM

معارضو "أردوغان" يدفعون الثمن.. غضب لإلغاء "الأناضول" اشتراك صحيفة ملتزمة!

رئيس صحفيي إسطنبول: لا يمكنني تصديق ذلك.. و"أولجايتو": لم يحدث في حكم "مندريس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقفت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، اشتراك صحيفة "سوزجو" المعارضة، على الرغم من إيفائها بكل التزاماتها المالية الخاصة بالاشتراك؛ وفق ما أكدت الصحيفة.

وعلّق رئيس جمعية الصحفيين في إسطنبول محمد ميرت، على قرار وكالة الأناضول، قائلاً: "لا يمكنني تصديق ذلك. هذه وكالة أنباء تأسست بتعليمات من أتاتورك. من الغريب والمثير أن تصدر وكالة مهمتها إبلاغ الرأي العام، مثل هذا القرار".

وبحسب "زمان" التركية، أضاف "ميرت": "الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا مؤسف. عليها أن تتراجع عن هذه الخطوة. لا يمكنها منع جريدة سوزجو من حقها في الحصول على الأخبار. لا يمكنها أن تمنع هذا الحق عن أي مؤسسة".

أما رئيس جمعية الصحفيين في تركيا تورجاي أولجايتو، فقد علق على القرار، قائلاً: "لم يعد هناك أي ثقة اليوم، بعد هذا القرار الذي اتخذته وكالة الأناضول التي تعتبر وكالة جمهورية (تسير على مبادئ أتاتورك)".

وأضاف "أولجايتو": "توقفها عن تقديم الخدمات الإخبارية للصحف المعروفة بمعارضتها خطأ، ولكنه أصبح تصرفاً منتظراً ومتوقعاً منهم. هذا أيضاً من مظاهر القمع الذي تتعرض له الصحافة. حتى في فترة حكم عدنان مندريس، لم تكن وكالة الأناضول منحازة بهذا الشكل".

يشار إلى أنه بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر حديثاً جاءت تركيا في المركز الثاني كأكثر الدول اعتقالاً للصحفيين في العالم، حيث تعتقل تركيا أكثر من 68 صحفياً، من بين 251 صحفياً معتقلين حول العالم، فيما ارتفع عدد الصحفيين السجناء في الصين إلى 47.

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