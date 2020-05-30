المغرب: 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في المغرب مساء يوم الجمعة، إلى 71 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 42 إصابة يوم الخميس، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 7714.



وسجلت 49 من الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات.

ولم تسجل وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لتستقرّ الوفيات عند 202 ونسبة الوفيات عند 2.6 في المئة.



وتعافت 76 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 5271، أي بنسبة تعافٍ تمثّل 68.3 في المئة.