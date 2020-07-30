طوكيو 2020.. كرة اليد: مصر تصعد لربع النهائي بعد الفوز على السويد بفارق 5 أهداف

فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.
فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.
فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.
فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.