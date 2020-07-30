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طوكيو 2020.. كرة اليد: مصر تصعد لربع النهائي بعد الفوز على السويد بفارق 5 أهداف

فوز تاريخي لمنتخب البحرين على اليابان

فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.

وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.

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طوكيو 2020.. كرة اليد: مصر تصعد لربع النهائي بعد الفوز على السويد بفارق 5 أهداف
سبق

فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.

وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:25 PM

طوكيو 2020.. كرة اليد: مصر تصعد لربع النهائي بعد الفوز على السويد بفارق 5 أهداف

فوز تاريخي لمنتخب البحرين على اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز المنتخب المصري على نظيره السويدي بـ 27 هدفاً مقابل خلال 22 في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكرة اليد في طوكيو 2020 للرجال على صالة يويوجي الوطنية.

وفاز المنتخب البحريني على نظيره الياباني في المجموعة الثانية.

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