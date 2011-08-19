"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.