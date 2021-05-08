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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 401326 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة وفاة.

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كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 401326 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة وفاة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:36 AM

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 401326 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238265 حالة وفاة.

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