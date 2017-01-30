تعليم عسير تعلن فوز 126 منتجًا في مسابقة "مدرستي"

المنافسة هدفت لتعزيز التعليم الإلكتروني ونشر ثقافته

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فوز 126 منتجًا، ضمن مسابقة "مدرستي".

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني: إن المسابقة تهدف إلى تعزيز التعليم الإلكتروني ونشر ثقافته وإثراء محتواه في مجالات التعليم والتثقيف والإعلام والتدريب.

وأضاف "الجوني" أنه جرى مطلع العام الدراسي تشكيل فرق عمل بإشراف من مركز التميز، لدعم سير المسابقة وفق إطارها الزمني ومراحلها على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

ولفت إلى أن ذلك بمشاركة الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمهتمين بالتقنية والتعليم الإلكتروني والإعلام.

وأشار "الجوني" إلى أنه سيتم تكريم الفائزين والفائزات، مثمنًا جهود المجتمع التعليمي والمجتمع المحلي في دعم وإثراء المسابقة.