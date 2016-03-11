"وقاية "توضح: هذه إجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد

أهمها غسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف أثناء العطس

قدّم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد CODIV-19 تتمثل في الابتعاد عن التجمعات وإلغاء أو تأجيل الاجتماعات والاحتفالات والمؤتمرات لغير الضرورة القصوى، وإلغاء الحضور الفعلي للفصول الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد والاعتماد على التعليم الإلكتروني عن بُعد.

وطالبت "وقاية" بضرورة الحرص على تقليل الزيارات غير الضرورية للأسواق والمجمعات التجارية والمراكز الاجتماعية وصالات السينما، والاقتصار ما أمكن على التطبيقات الذكية في التعاملات الإلكترونية في جميع المؤسسات؛ للحدّ من الوجود الفعلي للأفراد، وتجنّب التجمعات وإلغاء المحاضرات والدروس والفعاليات المقامة داخل المساجد، إضافةً إلى وجود خطط مرنة في أماكن العمل، ويشمل ذلك عمل الموظفين عن بُعد وتفعيل الاجتماعات الافتراضية.

وأكدت "وقاية" ضرورة اتخاذ عدة إجراءات الصحة العامة الأخرى التي من شأنها المساعدة على تقليل انتشار العدوى تتمثل في العزل الصحي، والذي ينطبق على المريض الذي يحمل العدوى، حيث يتم فصل المريض عن الناس الأصحاء، ويعزل المريض داخل المستشفى أو المركز الصحي أو المنزل.

فيما ينطبق الحجر الصحي على الأشخاص المشتبه بإصابتهم، والتي سبق وأن اختلطوا بأشخاص مصابين بالعدوى ويتم الحجر بفصلهم عن الآخرين وتقييد سفرهم وذهابهم من منطقة لأخرى.

وأضافت "وقاية" إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف أثناء العطس سيساعد على توقف وانتشار فيروس "كورنا" المستجد CODIV-19.