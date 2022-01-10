"فايزر" ستوفر لقاحاً لـ"أوميكرون" في مارس

بدأت في تصنيع كميات منه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في شهر مارس المقبل.

وبيّن "بورلا" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الشركة بدأت في تصنيع بعض الكميات منه.