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"فايزر" ستوفر لقاحاً لـ"أوميكرون" في مارس

بدأت في تصنيع كميات منه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في شهر مارس المقبل.

وبيّن "بورلا" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الشركة بدأت في تصنيع بعض الكميات منه.

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"فايزر" ستوفر لقاحاً لـ"أوميكرون" في مارس
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في شهر مارس المقبل.

وبيّن "بورلا" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الشركة بدأت في تصنيع بعض الكميات منه.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
05:23 PM

"فايزر" ستوفر لقاحاً لـ"أوميكرون" في مارس

بدأت في تصنيع كميات منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في شهر مارس المقبل.

وبيّن "بورلا" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الشركة بدأت في تصنيع بعض الكميات منه.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

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