النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب انجراف التربة.. "النقل" تواصل معالجة أضرار طرق القريات بسبب الأمطار

عملت على تأمين مواقع عدة وتوفير وسائل السلامة المتبعة بالتنسيق مع جهات مختلفة

تُواصل فِرَق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الجوف، تنفيذ صيانة الطرق التي تضررت جراء مياه الأمطار التي هطلت على محافظة القريات الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، وإشراف مباشر من فرع الطرق بالمحافظة المهندس راكان بن سليم الشراري.

وقد استنفرت فِرَق الصيانة، وباشرت تأمين العديد من المواقع؛ من خلال توفير وسائل السلامة وتأمين مواقع شفط المياه بطريق ازدواج "العقيلة- غطي- عين الحواس"، والطريق الدولي وطريق إثرة الحماد.

وقامت الفِرَق كذلك بردم معالجة طريق الدعبوسية المتضرر جراء السيول، كما تمت معالجة انجرافات التربة عند طلعة إثرة وبعض الطرق الزراعية المتضررة، في ظل التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب انجراف التربة.. "النقل" تواصل معالجة أضرار طرق القريات بسبب الأمطار
سبق

تُواصل فِرَق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الجوف، تنفيذ صيانة الطرق التي تضررت جراء مياه الأمطار التي هطلت على محافظة القريات الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، وإشراف مباشر من فرع الطرق بالمحافظة المهندس راكان بن سليم الشراري.

وقد استنفرت فِرَق الصيانة، وباشرت تأمين العديد من المواقع؛ من خلال توفير وسائل السلامة وتأمين مواقع شفط المياه بطريق ازدواج "العقيلة- غطي- عين الحواس"، والطريق الدولي وطريق إثرة الحماد.

وقامت الفِرَق كذلك بردم معالجة طريق الدعبوسية المتضرر جراء السيول، كما تمت معالجة انجرافات التربة عند طلعة إثرة وبعض الطرق الزراعية المتضررة، في ظل التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
02:07 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:27 PM

عقب انجراف التربة.. "النقل" تواصل معالجة أضرار طرق القريات بسبب الأمطار

عملت على تأمين مواقع عدة وتوفير وسائل السلامة المتبعة بالتنسيق مع جهات مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
0
3,194

تُواصل فِرَق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الجوف، تنفيذ صيانة الطرق التي تضررت جراء مياه الأمطار التي هطلت على محافظة القريات الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، وإشراف مباشر من فرع الطرق بالمحافظة المهندس راكان بن سليم الشراري.

وقد استنفرت فِرَق الصيانة، وباشرت تأمين العديد من المواقع؛ من خلال توفير وسائل السلامة وتأمين مواقع شفط المياه بطريق ازدواج "العقيلة- غطي- عين الحواس"، والطريق الدولي وطريق إثرة الحماد.

وقامت الفِرَق كذلك بردم معالجة طريق الدعبوسية المتضرر جراء السيول، كما تمت معالجة انجرافات التربة عند طلعة إثرة وبعض الطرق الزراعية المتضررة، في ظل التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,533
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,817
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,363
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,409

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة