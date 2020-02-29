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بسبب "كورونا".. تأجيل قمة اليوفي والإنتر إلى 13 مايو

بجانب 4 مباريات كان متوقَّعًا إقامتها دون جمهور غدًا

قرر الاتحاد الإيطالي، اليوم السبت، تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر، إلى جانب المباريات الأربع الأخرى التي كان من المقرر أن تجري بدون جمهور، إلى يوم 13 مايو، بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وكان من المقرَّر أن تُقام مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان غدًا الأحد بدون حضور الجمهور، لكن الاتحاد الإيطالي رحل المباراة حتى 13 مايو المقبل.

الاتحاد الإيطالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب "كورونا".. تأجيل قمة اليوفي والإنتر إلى 13 مايو
سبق

قرر الاتحاد الإيطالي، اليوم السبت، تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر، إلى جانب المباريات الأربع الأخرى التي كان من المقرر أن تجري بدون جمهور، إلى يوم 13 مايو، بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وكان من المقرَّر أن تُقام مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان غدًا الأحد بدون حضور الجمهور، لكن الاتحاد الإيطالي رحل المباراة حتى 13 مايو المقبل.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:03 PM

بسبب "كورونا".. تأجيل قمة اليوفي والإنتر إلى 13 مايو

بجانب 4 مباريات كان متوقَّعًا إقامتها دون جمهور غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الإيطالي، اليوم السبت، تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر، إلى جانب المباريات الأربع الأخرى التي كان من المقرر أن تجري بدون جمهور، إلى يوم 13 مايو، بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وكان من المقرَّر أن تُقام مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان غدًا الأحد بدون حضور الجمهور، لكن الاتحاد الإيطالي رحل المباراة حتى 13 مايو المقبل.

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