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استشاري: من المتوقع زيادة عدد الحالات بعد رفع منع التجول ولكن القطاع الصحي مستعد تمامًا

الأزرقي: بالتزامنا سنعود لحياتنا الطبيعية.. ومعدل الوفيات بالسعودية هو الأقل عالميًا

توقع رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، زيادة عدد الحالات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الأيام القادمة بعد قرار رفع منع التجول بشكل كامل الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السادسة صباح اليوم الأحد في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشدد في تصريح لـ"الإخبارية"، على دور ومسؤولية الجميع في الالتزام بالإجراءات والسلوكيات الصحية وبأن وزارة الصحة⁩ على استعداد كامل لمواجهة ‫كورونا.

وقال الأزرقي: "لو التزم 80 ٪ من المواطنين بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين عن الآخرين والالتزام بلبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وتغطية الأنف بشكل كامل وليس وضعها تحت الأنف، فإن مفعول هذه الإجراءات مثل مفعول منع التجول الكامل حيث ستقل الإصابات وتعود الحياة طبيعية ولن نحتاج إلى تشديد الإجراءات".

وأضاف: الآن ندخل المرحلة الثالثة وبلا شك أن الحالات سوف تزيد وهذا متوقع، ولكن القطاع الصحي استعداده كامل والعنايات المركزة استعدادها كامل، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في السعودية هو الأقل في العالم وذلك مقارنة بدول أمريكا وأوروبا كانت نسبة الوفيات أعلى بكثير من الوفيات لدينا في المملكة، وهذا بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة ونسير على خطط سليمة.

ولفت "الأزرقي" إلى أنه بعد وصولنا إلى 2000 حالة حرجة فان أغلب هؤلاء المنومين في العنايات المركزة هم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة داعيًا الشباب وصغار السن بالابتعاد عن كبار السن في البيت لأنه قد يجلب له العدوى بالفيروس من خارج المنزل، مشددًا في هذا الصدد على المحافظة على هذه الفئة لنبقى بأمان صحي بإذن الله.

من جهة أخرى، رفض الاستشاري الأزرقي إجراء فحوص كورونا للإنسان الذي لا يشعر بأعراض المرض، وقال "من لا يشعر بأعراض الإصابة بـ ‫كورونا لا ينبغي عليه إجراء الفحص بأنه مكلف "وشدد على الإنسان السليم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية لمكافحة العدوى كلبس الكمامة لأنه قد ينقل الفيروس للآخرين حتى لو لم يشعر بأعراضه.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: من المتوقع زيادة عدد الحالات بعد رفع منع التجول ولكن القطاع الصحي مستعد تمامًا
سبق

توقع رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، زيادة عدد الحالات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الأيام القادمة بعد قرار رفع منع التجول بشكل كامل الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السادسة صباح اليوم الأحد في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشدد في تصريح لـ"الإخبارية"، على دور ومسؤولية الجميع في الالتزام بالإجراءات والسلوكيات الصحية وبأن وزارة الصحة⁩ على استعداد كامل لمواجهة ‫كورونا.

وقال الأزرقي: "لو التزم 80 ٪ من المواطنين بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين عن الآخرين والالتزام بلبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وتغطية الأنف بشكل كامل وليس وضعها تحت الأنف، فإن مفعول هذه الإجراءات مثل مفعول منع التجول الكامل حيث ستقل الإصابات وتعود الحياة طبيعية ولن نحتاج إلى تشديد الإجراءات".

وأضاف: الآن ندخل المرحلة الثالثة وبلا شك أن الحالات سوف تزيد وهذا متوقع، ولكن القطاع الصحي استعداده كامل والعنايات المركزة استعدادها كامل، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في السعودية هو الأقل في العالم وذلك مقارنة بدول أمريكا وأوروبا كانت نسبة الوفيات أعلى بكثير من الوفيات لدينا في المملكة، وهذا بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة ونسير على خطط سليمة.

ولفت "الأزرقي" إلى أنه بعد وصولنا إلى 2000 حالة حرجة فان أغلب هؤلاء المنومين في العنايات المركزة هم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة داعيًا الشباب وصغار السن بالابتعاد عن كبار السن في البيت لأنه قد يجلب له العدوى بالفيروس من خارج المنزل، مشددًا في هذا الصدد على المحافظة على هذه الفئة لنبقى بأمان صحي بإذن الله.

من جهة أخرى، رفض الاستشاري الأزرقي إجراء فحوص كورونا للإنسان الذي لا يشعر بأعراض المرض، وقال "من لا يشعر بأعراض الإصابة بـ ‫كورونا لا ينبغي عليه إجراء الفحص بأنه مكلف "وشدد على الإنسان السليم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية لمكافحة العدوى كلبس الكمامة لأنه قد ينقل الفيروس للآخرين حتى لو لم يشعر بأعراضه.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:31 AM

استشاري: من المتوقع زيادة عدد الحالات بعد رفع منع التجول ولكن القطاع الصحي مستعد تمامًا

الأزرقي: بالتزامنا سنعود لحياتنا الطبيعية.. ومعدل الوفيات بالسعودية هو الأقل عالميًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,213

توقع رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، زيادة عدد الحالات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الأيام القادمة بعد قرار رفع منع التجول بشكل كامل الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السادسة صباح اليوم الأحد في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشدد في تصريح لـ"الإخبارية"، على دور ومسؤولية الجميع في الالتزام بالإجراءات والسلوكيات الصحية وبأن وزارة الصحة⁩ على استعداد كامل لمواجهة ‫كورونا.

وقال الأزرقي: "لو التزم 80 ٪ من المواطنين بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين عن الآخرين والالتزام بلبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وتغطية الأنف بشكل كامل وليس وضعها تحت الأنف، فإن مفعول هذه الإجراءات مثل مفعول منع التجول الكامل حيث ستقل الإصابات وتعود الحياة طبيعية ولن نحتاج إلى تشديد الإجراءات".

وأضاف: الآن ندخل المرحلة الثالثة وبلا شك أن الحالات سوف تزيد وهذا متوقع، ولكن القطاع الصحي استعداده كامل والعنايات المركزة استعدادها كامل، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في السعودية هو الأقل في العالم وذلك مقارنة بدول أمريكا وأوروبا كانت نسبة الوفيات أعلى بكثير من الوفيات لدينا في المملكة، وهذا بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة ونسير على خطط سليمة.

ولفت "الأزرقي" إلى أنه بعد وصولنا إلى 2000 حالة حرجة فان أغلب هؤلاء المنومين في العنايات المركزة هم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة داعيًا الشباب وصغار السن بالابتعاد عن كبار السن في البيت لأنه قد يجلب له العدوى بالفيروس من خارج المنزل، مشددًا في هذا الصدد على المحافظة على هذه الفئة لنبقى بأمان صحي بإذن الله.

من جهة أخرى، رفض الاستشاري الأزرقي إجراء فحوص كورونا للإنسان الذي لا يشعر بأعراض المرض، وقال "من لا يشعر بأعراض الإصابة بـ ‫كورونا لا ينبغي عليه إجراء الفحص بأنه مكلف "وشدد على الإنسان السليم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية لمكافحة العدوى كلبس الكمامة لأنه قد ينقل الفيروس للآخرين حتى لو لم يشعر بأعراضه.

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