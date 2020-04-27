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الإمارات تعلن تسجيل 490 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تعافي 112حالة.. إجمالي المتعافين 2090 حالة

أعلنت الإمارات تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19.
وبينت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال مؤتمر صحفي يعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 82 شخصاً وشفاء 112 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2090 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 8667 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن تسجيل 490 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت الإمارات تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19.
وبينت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال مؤتمر صحفي يعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 82 شخصاً وشفاء 112 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2090 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 8667 حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:36 PM

الإمارات تعلن تسجيل 490 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تعافي 112حالة.. إجمالي المتعافين 2090 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19.
وبينت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال مؤتمر صحفي يعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 82 شخصاً وشفاء 112 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2090 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 8667 حالة.

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