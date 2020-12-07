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"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العمري": لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام

قال: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسون الصحيون أولوية

أكد استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة "الإخبارية" السعودية قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حالياً.. هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكداً أن اللقاح آمن جداً.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد صرح يوم أمس، بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمري": لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام
سبق

أكد استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة "الإخبارية" السعودية قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حالياً.. هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكداً أن اللقاح آمن جداً.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد صرح يوم أمس، بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:23 PM

"العمري": لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام

قال: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسون الصحيون أولوية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
7
12,185

أكد استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة "الإخبارية" السعودية قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حالياً.. هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكداً أن اللقاح آمن جداً.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد صرح يوم أمس، بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

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