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52 مُقلعًا عن التدخين في لقاء "كفى" بالدوريات الأمنية بمكة

في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"

أعلن 52 شابًّا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والاندماج بالبرنامج العلاجي.

جاء ذلك في ختام اللقاء التوعوي الذي نظّمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بإدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال مدير عام "كفى" بمنطقة مكة، إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن اللقاء التوعوي بأضرار السموم صاحبه معرض تثقيفي وعيادة متنقلة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٩٠٠ شخص.

وأعرب "الحمدان" عن شكره لإدارة الدوريات الأمنية على استضافتهم فريق "كفى" التوعوي ودعمها المعنوي لبرامجها وأنشطتها.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"، والذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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52 مُقلعًا عن التدخين في لقاء "كفى" بالدوريات الأمنية بمكة
سبق

أعلن 52 شابًّا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والاندماج بالبرنامج العلاجي.

جاء ذلك في ختام اللقاء التوعوي الذي نظّمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بإدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال مدير عام "كفى" بمنطقة مكة، إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن اللقاء التوعوي بأضرار السموم صاحبه معرض تثقيفي وعيادة متنقلة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٩٠٠ شخص.

وأعرب "الحمدان" عن شكره لإدارة الدوريات الأمنية على استضافتهم فريق "كفى" التوعوي ودعمها المعنوي لبرامجها وأنشطتها.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"، والذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
06:49 PM

52 مُقلعًا عن التدخين في لقاء "كفى" بالدوريات الأمنية بمكة

في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,200

أعلن 52 شابًّا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والاندماج بالبرنامج العلاجي.

جاء ذلك في ختام اللقاء التوعوي الذي نظّمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بإدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال مدير عام "كفى" بمنطقة مكة، إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن اللقاء التوعوي بأضرار السموم صاحبه معرض تثقيفي وعيادة متنقلة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٩٠٠ شخص.

وأعرب "الحمدان" عن شكره لإدارة الدوريات الأمنية على استضافتهم فريق "كفى" التوعوي ودعمها المعنوي لبرامجها وأنشطتها.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"، والذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.

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