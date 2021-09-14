العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.
العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-14
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
06:41 PM
العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.