النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
06:41 PM

العراق يسجّل 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
166

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1959369 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21596 حالة، فيما تم تسجيل 5802 حالة شفاء جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 1834670 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة