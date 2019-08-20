"العشير" يحتفل بزواج نجله "حسن"

احتفل الشيخ محمد بن حسن العشير، بزواج ابنه "حسن"، على كريمة علي مطر العمري، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
حضر حفل الزفاف العديدُ من الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال.
"سبق" تهنئ العريس "حسن"؛ متمنين له حياة سعيدة، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.
احتفل الشيخ محمد بن حسن العشير، بزواج ابنه "حسن"، على كريمة علي مطر العمري، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
حضر حفل الزفاف العديدُ من الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال.
"سبق" تهنئ العريس "حسن"؛ متمنين له حياة سعيدة، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.
احتفل الشيخ محمد بن حسن العشير، بزواج ابنه "حسن"، على كريمة علي مطر العمري، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
حضر حفل الزفاف العديدُ من الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال.
"سبق" تهنئ العريس "حسن"؛ متمنين له حياة سعيدة، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.
احتفل الشيخ محمد بن حسن العشير، بزواج ابنه "حسن"، على كريمة علي مطر العمري، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
حضر حفل الزفاف العديدُ من الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال.
"سبق" تهنئ العريس "حسن"؛ متمنين له حياة سعيدة، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.