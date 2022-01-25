"الموارد البشرية" بالرياض يناقش محاور الشراكة مع القطاعين غير الربحي والخاص

خلال ندوة "تجارب في المسؤولية الاجتماعية" بحضور "الماجد" وعدد من الخبراء

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الثلاثاء الندوة التي نظمتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع تحت عنوان "تجارب في المسؤولية الاجتماعية" بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد وبمشاركة من المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية و مجموعة من الشخصيات الهامة والخبراء في القطاعين الخاص وغير الربحي.

وأكد "الماجد" على دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهودها في دعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة التي تعد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

وتناولت الندوة محورين أساسيين هما: الشراكة مع القطاع غير الربحي وتجارب القطاع الخاص. وفي ختام الندوة كرم الدكتور الحربي ضيوف الندوة المتحدثين وهم "مساعد المدير التنفيذي في جمعية أعمال معاذ الفوزان، ومدير عام جمعية الإعاقة الحركية محمد الحمالي، ومدير عام العلاقات العامة بجمعية البر مهند اليحيى، والرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز حمد البكر، والمدير التنفيذي للتسويق في بنك البلاد عبدالمحسن الملحم، ومدير عام الموارد بمجموعة موسى الموسى عبدالمحسن الهويدي".

واستعرضت الندوة أهم تجارب وخبرات القطاع الخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية الذي يعد ركناً أساسياً من أركان بناء المجتمع منوهاً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تجسير العلاقات بين قطاعات الدولة الثلاثة والتكامل مع كل الجهات والاستفادة من خبراتها.