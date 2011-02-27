في ملتقى الفنادق بالرياض ...هنا التفاصيل أكبر مشغل فندقي في العالم يطلق "تحسين" لقادة قطاع السياحة السعودي

الشركة الرائدة تتمتع بحضور قوي في المملكة يمتد لـ 4 عقود

تنطلق الدورة الأولى من "المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2018" برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، في مركز المؤتمرات التابع لفندق ماريوت الرياض، تحت شعار "التركيز على المستقبل".

وتشارك شركة "ماريوت الدولية" الرائدة عالمياً في مجال الضيافة في فعاليات المؤتمر، مؤكدة بذلك التزامها بتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتوسيع حضورها في المملكة.

وتتمتع "ماريوت الدولية" بحضور قوي في المملكةيمتد لأربعة عقود ، حيث تعتبر ثاني أكبر أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تشغل 23 فندقاً مع خططٍ لمضاعفة عدد الفنادق.

ومن المقرر أن ينضم أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لـ"ماريوت الدولية" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعاليات المؤتمر إلى الدكتور بدر حمود البدر الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة"، وعدد من قادة قطاع الضيافة من أجل مناقشة الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه "ماريوت الدولية" لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وقال "كيرياكيديس": تعتبر هذه الفترة مثالية بالنسبة للعاملين في قطاع السفر والسياحة في المملكة أو الذين يتطلعون للعمل فيه، وذلك في ظل السعي نحو تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" إذ يفتح التركيز المتجدد على الاستثمار في القطاع الباب واسعاً نحو مجموعة هائلة من الفرص بالنسبة للمواطنين السعوديين.

يذكر أن "ماريوت الدولية" أطلقت مؤخراً برنامج "تحسين"، الذي يٌعد خطة فريدة من نوعها لتطوير أنماط الإدارة في قطاع الضيافة وتركز على تنمية مهارات الجيل الجديد من قادة القطاع السعوديين، وتزويدهم بنقطة انطلاق تؤهلهم لخوض مسيرة عمل ناجحة في قطاع الضيافة.

ويوفر البرنامج للطلبة المشاركين فرصة الاطلاع على كافة جوانب إدارة الفنادق، مما يتيح لهم فرص عمل إدارية واعدة في القطاع. ويخوض الخريجون تدريباً يشمل جميع الأقسام لمدة ستة أشهر، وتليها فترة تدريب متخصصة تمتد من "6 إلى 12" شهراً.

ويقام البرنامج بالتعاون مع "جامعة كورنيل"، حيث جرى اختيار الدفعة الأولى من المشاركين والتي تضم 32 مشاركاً خلال شهر سبتمبر من العام 2017.

وأضاف "كيرياكيديس": تحظى المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية من حيث عدد الغرف الفندقية التي يجري إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأردف: يبرهن المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي في دورته الأولى على التقدم اللافت الذي أحرزته المملكة في قطاع الضيافة، كما يسلط الضوء على التركيز الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع.

وتعد "ماريوت الدولية" أكبر مشغّل عالمي للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تحظى بحضور قوي يشمل 23 فندقاً قيد التشغيل وأكثر من 6700 غرفة فندقية في المملكة. وتستعد الشركة لإطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة قيد التطوير تشمل إنشاء 29 فندقاً، تضم أكثر من أكثر من 5700 غرفة فندقية جديدة.

وتتمتع الشركة بحضور قوي في تسع مدن ضمن المملكة، وتحافظ العاصمة الرياض على مكانتها كأكبر أسواق الشركة، حيث تحتضن ثمانية فنادق قيد التشغيل إلى جانب 15 فندقاً آخر قيد الإنشاء.

وتعتزم الشركة كذلك توسيع نطاق حضورها ليشمل كلاً من محافظة عنيزة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وخليج نصف القمر ويُنبع والجبيل؛ فضلاً عن افتتاح أكبر فنادقها في المملكة "فور بوينتس باي شيراتون مكة المكرمة النسيم" خلال العام الجاري والذي يضم 1172 غرفة بهدف تعزيز السياحة الدينية في البلاد.