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"عن بُعد".. بدء جلسة مجلس الشورى برئاسة "آل الشيخ"

سيناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله

بدأت -قبل قليل- جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد.

يأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه -أيّده الله- على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المنوطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويستهل المجلس ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1441/8/13هـ، عقد أولى جلساته التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عن بُعد".. بدء جلسة مجلس الشورى برئاسة "آل الشيخ"
سبق

بدأت -قبل قليل- جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد.

يأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه -أيّده الله- على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المنوطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويستهل المجلس ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1441/8/13هـ، عقد أولى جلساته التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:01 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:16 PM

"عن بُعد".. بدء جلسة مجلس الشورى برئاسة "آل الشيخ"

سيناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت -قبل قليل- جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد.

يأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه -أيّده الله- على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المنوطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويستهل المجلس ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1441/8/13هـ، عقد أولى جلساته التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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