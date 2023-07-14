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"تحدّي الأثر".. مبادرات متنوعة أطلقتها "وقار" لكبار السن

ضمن آليات تفعيل عمل الجمعيات وتعزيز العمل التطوعي لإسعاد المسنين

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدد من المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى كبار السن داخل منازلهم، وتفعيل عمل الجمعيات وتعزيز العمل التطوعي، من خلال فعالية تحدي الأثر لكبار السن التي نظمتها جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، بفعالية "تحدي الأثر" وانطلاقها القوي لتفعيل عمل الجمعيات ودورها في إسعاد الآباء والأمهات المسنين لتشعرهم بأهميتهم المجتمعية لتحسين جودة حياتهم.

وأضاف "الهدلق": كما شاركت "وقار" بعدد من المبادرات من أهمها مسابقة (ساندهم بقلمك) التي تسلط الضوء على فئة كبار السن، وجمال المرحلة العمرية التي يعيشونها، وإبراز مواهبهم وامكاناتهم وخبراتهم، والتي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من القصص المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو الشعر أو أي لون فني، لأي تجربة عاشها الشباب مع كبير السن، صغيرة كانت أو كبيرة.

وقال: لأن الكبار من حولنا يستحقون الشكر على أشياء كثيرة ساهموا بها في فترات مختلفة من حياتهم وأحدثت تغييراً في مسار أفراد وقطاعات وهم يحتاجون إلى التقدير ممن حولهم مما يشعرهم بفاعليتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم؛ شاركت "وقار" بمبادرة "حفل وفاء" للاحتفال بكبير السن ليعبر فيه عن كامل التقدير والشكر والامتنان له، ومراعياً قواعد السلامة والاحترازات الصحية.

وأوضح "الهدلق" أن مسابقة (ساندهم بقلمك - حفل وفاء) أدار لجنة تحكيم مشاركتها فريق مختص من قِبل الجمعية والمنظمون لهذا التحدي.

وختم بأن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيرا إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وتقدمت جمعية (وقار) بالشكر لجمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة بجدة، وصاحب فكرة مبادرة (تحدي الأثر) الدكتورة "وزيرة باوزير".

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحدّي الأثر".. مبادرات متنوعة أطلقتها "وقار" لكبار السن
سبق

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدد من المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى كبار السن داخل منازلهم، وتفعيل عمل الجمعيات وتعزيز العمل التطوعي، من خلال فعالية تحدي الأثر لكبار السن التي نظمتها جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، بفعالية "تحدي الأثر" وانطلاقها القوي لتفعيل عمل الجمعيات ودورها في إسعاد الآباء والأمهات المسنين لتشعرهم بأهميتهم المجتمعية لتحسين جودة حياتهم.

وأضاف "الهدلق": كما شاركت "وقار" بعدد من المبادرات من أهمها مسابقة (ساندهم بقلمك) التي تسلط الضوء على فئة كبار السن، وجمال المرحلة العمرية التي يعيشونها، وإبراز مواهبهم وامكاناتهم وخبراتهم، والتي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من القصص المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو الشعر أو أي لون فني، لأي تجربة عاشها الشباب مع كبير السن، صغيرة كانت أو كبيرة.

وقال: لأن الكبار من حولنا يستحقون الشكر على أشياء كثيرة ساهموا بها في فترات مختلفة من حياتهم وأحدثت تغييراً في مسار أفراد وقطاعات وهم يحتاجون إلى التقدير ممن حولهم مما يشعرهم بفاعليتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم؛ شاركت "وقار" بمبادرة "حفل وفاء" للاحتفال بكبير السن ليعبر فيه عن كامل التقدير والشكر والامتنان له، ومراعياً قواعد السلامة والاحترازات الصحية.

وأوضح "الهدلق" أن مسابقة (ساندهم بقلمك - حفل وفاء) أدار لجنة تحكيم مشاركتها فريق مختص من قِبل الجمعية والمنظمون لهذا التحدي.

وختم بأن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيرا إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وتقدمت جمعية (وقار) بالشكر لجمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة بجدة، وصاحب فكرة مبادرة (تحدي الأثر) الدكتورة "وزيرة باوزير".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:33 AM

"تحدّي الأثر".. مبادرات متنوعة أطلقتها "وقار" لكبار السن

ضمن آليات تفعيل عمل الجمعيات وتعزيز العمل التطوعي لإسعاد المسنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدد من المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى كبار السن داخل منازلهم، وتفعيل عمل الجمعيات وتعزيز العمل التطوعي، من خلال فعالية تحدي الأثر لكبار السن التي نظمتها جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، بفعالية "تحدي الأثر" وانطلاقها القوي لتفعيل عمل الجمعيات ودورها في إسعاد الآباء والأمهات المسنين لتشعرهم بأهميتهم المجتمعية لتحسين جودة حياتهم.

وأضاف "الهدلق": كما شاركت "وقار" بعدد من المبادرات من أهمها مسابقة (ساندهم بقلمك) التي تسلط الضوء على فئة كبار السن، وجمال المرحلة العمرية التي يعيشونها، وإبراز مواهبهم وامكاناتهم وخبراتهم، والتي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من القصص المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو الشعر أو أي لون فني، لأي تجربة عاشها الشباب مع كبير السن، صغيرة كانت أو كبيرة.

وقال: لأن الكبار من حولنا يستحقون الشكر على أشياء كثيرة ساهموا بها في فترات مختلفة من حياتهم وأحدثت تغييراً في مسار أفراد وقطاعات وهم يحتاجون إلى التقدير ممن حولهم مما يشعرهم بفاعليتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم؛ شاركت "وقار" بمبادرة "حفل وفاء" للاحتفال بكبير السن ليعبر فيه عن كامل التقدير والشكر والامتنان له، ومراعياً قواعد السلامة والاحترازات الصحية.

وأوضح "الهدلق" أن مسابقة (ساندهم بقلمك - حفل وفاء) أدار لجنة تحكيم مشاركتها فريق مختص من قِبل الجمعية والمنظمون لهذا التحدي.

وختم بأن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيرا إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وتقدمت جمعية (وقار) بالشكر لجمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة بجدة، وصاحب فكرة مبادرة (تحدي الأثر) الدكتورة "وزيرة باوزير".

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