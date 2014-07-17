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أورتاغوس: واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

قالت: نستطيع أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا معنا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس؛ اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تتلقَ رسالة خاصة بشأن نيّة الإيرانيين التفاوض حول البرنامج النووي.

وأضافت أورتاغوس؛ أنه "ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا فإنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها".

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجدداً إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تأجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، حيث سعت طهران إلى إرباك حركة الملاحة رداً على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لكن أورتاغوس أكّدت أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

والأحد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكن شريطة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة الأميركية: "نستطيع وحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".

في الشأن اللبناني، قالت أورتاغوس؛ إن مَن فرضت عليهم العقوبات في البلد العربي، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية.

وقالت: "العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنّفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه".

وشدّدت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو؛ لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

وفي توضيح لطبيعة الرد الأميركي على اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، قالت أورتاغوس؛ إن الرئيس دونالد ترامب؛ أكّد أن أنقرة لن يكون بوسعها أن تحصل على مقاتلات "إف 35".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أورتاغوس: واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز
سبق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس؛ اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تتلقَ رسالة خاصة بشأن نيّة الإيرانيين التفاوض حول البرنامج النووي.

وأضافت أورتاغوس؛ أنه "ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا فإنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها".

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجدداً إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تأجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، حيث سعت طهران إلى إرباك حركة الملاحة رداً على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لكن أورتاغوس أكّدت أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

والأحد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكن شريطة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة الأميركية: "نستطيع وحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".

في الشأن اللبناني، قالت أورتاغوس؛ إن مَن فرضت عليهم العقوبات في البلد العربي، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية.

وقالت: "العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنّفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه".

وشدّدت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو؛ لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

وفي توضيح لطبيعة الرد الأميركي على اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، قالت أورتاغوس؛ إن الرئيس دونالد ترامب؛ أكّد أن أنقرة لن يكون بوسعها أن تحصل على مقاتلات "إف 35".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:13 AM

أورتاغوس: واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

قالت: نستطيع أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا معنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس؛ اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تتلقَ رسالة خاصة بشأن نيّة الإيرانيين التفاوض حول البرنامج النووي.

وأضافت أورتاغوس؛ أنه "ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا فإنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها".

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجدداً إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تأجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، حيث سعت طهران إلى إرباك حركة الملاحة رداً على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيراني، لكن أورتاغوس أكّدت أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

والأحد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكن شريطة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة الأميركية: "نستطيع وحدنا أن نحافظ على حرية الملاحة لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".

في الشأن اللبناني، قالت أورتاغوس؛ إن مَن فرضت عليهم العقوبات في البلد العربي، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية.

وقالت: "العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنّفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه".

وشدّدت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو؛ لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

وفي توضيح لطبيعة الرد الأميركي على اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، قالت أورتاغوس؛ إن الرئيس دونالد ترامب؛ أكّد أن أنقرة لن يكون بوسعها أن تحصل على مقاتلات "إف 35".

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