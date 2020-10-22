النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخلاء محطة القطارات في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها

تعطل حركة المرور حول المدينة

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس)، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.

وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها ذكرت صحيفة "لو بروجرس" المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

ومن ناحيتها أوضحت شركة السكك الحديدية على "تويتر" أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إخلاء محطة القطارات في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها
سبق

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس)، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.

وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها ذكرت صحيفة "لو بروجرس" المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

ومن ناحيتها أوضحت شركة السكك الحديدية على "تويتر" أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
06:24 PM

إخلاء محطة القطارات في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها

تعطل حركة المرور حول المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
881

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس)، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.

وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها ذكرت صحيفة "لو بروجرس" المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

ومن ناحيتها أوضحت شركة السكك الحديدية على "تويتر" أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,322
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة