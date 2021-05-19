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كبير قضاة فلسطين: الاحتلال سبب للإرهاب وعدم الاستقرار بالعالم

أكد أن العدوان المستمر في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف

قال كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو السبب الوحيد للإرهاب، وإن ما تمارسه دولة الاحتلال في فلسطين ضد أطفال قطاع غزة وتدمير البيوت وتهجير المقدسيين من بيوتهم واعتداءاتها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ومنع حرية العبادة إنما هو إرهاب دولة منظم.

وأكد "الهباش" في كلمته أمام المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والحج في أفغانستان أن الشعب الفلسطيني يرغب بالسلام القائم على العدل والحرية والكرامة وليس على الظلم، وما يحقق لنا ما نريد مثل كل الشعوب، يقوم على الحرية والأمن وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، عادّا قضية القدس هي قضية كل مسلم وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف، مؤكداً أن محاربة الإرهاب تتطلب محاربة أسبابه وليس ظواهره فقط.

وأكد "الهباش" خلال كلمته أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الكبرى ودول العالم الإسلامي إذا كانوا حقاً يريدون وقف العنف والإرهاب في كل مكان، فعليهم أن يوقفوا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن والحرية للشعب الفلسطيني؛ لأن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود الاحتلال والاستعمار الواقع على الشعب الفلسطيني.

كبير قضاة فلسطين محمود الهباش

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كبير قضاة فلسطين: الاحتلال سبب للإرهاب وعدم الاستقرار بالعالم
سبق

قال كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو السبب الوحيد للإرهاب، وإن ما تمارسه دولة الاحتلال في فلسطين ضد أطفال قطاع غزة وتدمير البيوت وتهجير المقدسيين من بيوتهم واعتداءاتها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ومنع حرية العبادة إنما هو إرهاب دولة منظم.

وأكد "الهباش" في كلمته أمام المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والحج في أفغانستان أن الشعب الفلسطيني يرغب بالسلام القائم على العدل والحرية والكرامة وليس على الظلم، وما يحقق لنا ما نريد مثل كل الشعوب، يقوم على الحرية والأمن وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، عادّا قضية القدس هي قضية كل مسلم وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف، مؤكداً أن محاربة الإرهاب تتطلب محاربة أسبابه وليس ظواهره فقط.

وأكد "الهباش" خلال كلمته أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الكبرى ودول العالم الإسلامي إذا كانوا حقاً يريدون وقف العنف والإرهاب في كل مكان، فعليهم أن يوقفوا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن والحرية للشعب الفلسطيني؛ لأن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود الاحتلال والاستعمار الواقع على الشعب الفلسطيني.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:55 PM

كبير قضاة فلسطين: الاحتلال سبب للإرهاب وعدم الاستقرار بالعالم

أكد أن العدوان المستمر في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو السبب الوحيد للإرهاب، وإن ما تمارسه دولة الاحتلال في فلسطين ضد أطفال قطاع غزة وتدمير البيوت وتهجير المقدسيين من بيوتهم واعتداءاتها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ومنع حرية العبادة إنما هو إرهاب دولة منظم.

وأكد "الهباش" في كلمته أمام المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والحج في أفغانستان أن الشعب الفلسطيني يرغب بالسلام القائم على العدل والحرية والكرامة وليس على الظلم، وما يحقق لنا ما نريد مثل كل الشعوب، يقوم على الحرية والأمن وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، عادّا قضية القدس هي قضية كل مسلم وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف، مؤكداً أن محاربة الإرهاب تتطلب محاربة أسبابه وليس ظواهره فقط.

وأكد "الهباش" خلال كلمته أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الكبرى ودول العالم الإسلامي إذا كانوا حقاً يريدون وقف العنف والإرهاب في كل مكان، فعليهم أن يوقفوا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن والحرية للشعب الفلسطيني؛ لأن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود الاحتلال والاستعمار الواقع على الشعب الفلسطيني.

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