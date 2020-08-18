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تشيلي: 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 387502

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم، عن تسجيل 1556 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات بذلك إلى 387502.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 10513 حالة.

وقالت الوزارة: إن 360385 شخصًا تعافوا من المرض.

وتابعت أنه لا يزال هناك 1177 مريضًا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 191 شخصًا في حالة حرجة.

فيروس كورونا الجديد

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تشيلي: 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم، عن تسجيل 1556 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات بذلك إلى 387502.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 10513 حالة.

وقالت الوزارة: إن 360385 شخصًا تعافوا من المرض.

وتابعت أنه لا يزال هناك 1177 مريضًا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 191 شخصًا في حالة حرجة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:29 AM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
09:49 AM

تشيلي: 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 387502

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم، عن تسجيل 1556 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات بذلك إلى 387502.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 10513 حالة.

وقالت الوزارة: إن 360385 شخصًا تعافوا من المرض.

وتابعت أنه لا يزال هناك 1177 مريضًا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 191 شخصًا في حالة حرجة.

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