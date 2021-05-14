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"النيابة العامة": عقوبة مهرِّب المفرقعات أو مُصنِّعها أو المُتاجر فيها السجن حتى 6 أشهر وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

أوضحت النيابة العامة أن المفرقعات مركَّب كيميائي، وتُعد لإحداث فرقعة صوتية، تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية)، ويحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر" من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدرب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وشدَّدت على أن كل مَن يهرِّب مفرقعات إلى داخل السعودية، أو يصنِّعها، أو يتجر فيها، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل لمئة ألف ريال. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

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"النيابة العامة": عقوبة مهرِّب المفرقعات أو مُصنِّعها أو المُتاجر فيها السجن حتى 6 أشهر وغرامة تصل لـ100 ألف ريال
سبق

أوضحت النيابة العامة أن المفرقعات مركَّب كيميائي، وتُعد لإحداث فرقعة صوتية، تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية)، ويحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر" من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدرب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وشدَّدت على أن كل مَن يهرِّب مفرقعات إلى داخل السعودية، أو يصنِّعها، أو يتجر فيها، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل لمئة ألف ريال. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
09:42 PM

"النيابة العامة": عقوبة مهرِّب المفرقعات أو مُصنِّعها أو المُتاجر فيها السجن حتى 6 أشهر وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

A A A
ذياب الشمري - الرياض
12
7,864

أوضحت النيابة العامة أن المفرقعات مركَّب كيميائي، وتُعد لإحداث فرقعة صوتية، تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية)، ويحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر" من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدرب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وشدَّدت على أن كل مَن يهرِّب مفرقعات إلى داخل السعودية، أو يصنِّعها، أو يتجر فيها، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل لمئة ألف ريال. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

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