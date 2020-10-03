النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بوسط إيران

الحادث وقع اليوم في مدينة "رازي" الصناعية

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران؛ مما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.

قال "عابدي"، في إشارة إلى الانفجار: إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية: أوضح "عابدي" أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد.

وصرّح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة، أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود التابع لمصنع لإنتاج الزجاج.

وأضاف: في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق.

وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مشيرًا إلى استمرار جهود محاصرة الحريق وإخماده.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بوسط إيران
سبق

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران؛ مما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.

قال "عابدي"، في إشارة إلى الانفجار: إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية: أوضح "عابدي" أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد.

وصرّح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة، أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود التابع لمصنع لإنتاج الزجاج.

وأضاف: في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق.

وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مشيرًا إلى استمرار جهود محاصرة الحريق وإخماده.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:56 PM

مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بوسط إيران

الحادث وقع اليوم في مدينة "رازي" الصناعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
819

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران؛ مما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.

قال "عابدي"، في إشارة إلى الانفجار: إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية: أوضح "عابدي" أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد.

وصرّح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة، أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود التابع لمصنع لإنتاج الزجاج.

وأضاف: في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق.

وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مشيرًا إلى استمرار جهود محاصرة الحريق وإخماده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,236
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة