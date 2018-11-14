أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة .
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تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميس
بسبب الحالة الجوية
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة .
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تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميسوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-14
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:27 PM
تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غداً الخميس
بسبب الحالة الجوية
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة ، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة؛ حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة .
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