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السودان يتلقّى مساعدات من 3 دول

بعضها وقود وقمح

أعلن وزير النفط السوداني زهري عبد القادر، اليوم (الأربعاء)، تسلم السودان مساعدات من الإمارات، وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات أيضًا.

وقال "عبد القادر": "استلمنا مساعدات من الإمارات، وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه، ونحن تقبّلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير، وفقًا لـ"رويترز"، أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يتلقّى مساعدات من 3 دول
سبق

أعلن وزير النفط السوداني زهري عبد القادر، اليوم (الأربعاء)، تسلم السودان مساعدات من الإمارات، وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات أيضًا.

وقال "عبد القادر": "استلمنا مساعدات من الإمارات، وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه، ونحن تقبّلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير، وفقًا لـ"رويترز"، أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:35 PM

السودان يتلقّى مساعدات من 3 دول

بعضها وقود وقمح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير النفط السوداني زهري عبد القادر، اليوم (الأربعاء)، تسلم السودان مساعدات من الإمارات، وأن روسيا وتركيا عرضتا مساعدات أيضًا.

وقال "عبد القادر": "استلمنا مساعدات من الإمارات، وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه، ونحن تقبّلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير، وفقًا لـ"رويترز"، أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.

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