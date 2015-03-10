النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291

وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.


وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.


وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.


وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.


وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:21 PM

إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291

وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
151

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.


وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.


وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,301

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة