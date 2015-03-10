وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.

إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.

وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:21 PM

إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ"كورونا" وعدد الضحايا يرتفع لـ291 وزارة الصحة: عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 8042 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس.



وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" ارتفع إلى 8042 حالة.



وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.