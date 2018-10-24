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إطلاق مشروع "وثير الشفاء" لضخّ أكثر من 300 وحدة سكنية بخيار "أرض وبناء"

ضمن منظومة المشاريع السكنية التنافسية في العاصمة.. يتميز بموقع استراتيجي

أطلقت شركة "وثير للتطوير العقاري" مشروع "وثيــر الشــفاء" في مدينة الرياض، ضمن منظومة المشاريع السكنية التنافسية في العاصمة، حيث يستهدف المشروع بيع أكثر مــن 300 وحــدة ســكنية بـ6 تصاميم نموذجية من خلال منتج تنافسي للمواطنين "أرض وبناء" على مساحة إجمالية تبلغ 589.479 متراً مربعاً.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في حي الشفاء تحت ظل تكامل الخدمات والمرافق لتوفير خيار سكني متميز وعصري للأسر السعودية مما يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الاول وفقا لرؤية المملكة 2030 إلى 70% بحلول عام 2030.

كما اجتمعت شركة "وثير للتطوير العقاري" مع صندوق التنمية العقارية لدراسة آلية حوكمة المنتج مع الجهات التمويلية لحصول المستفيدين على وحدات سكنية ضمن نطاق مشروع "وثير الشفاء" تبدأ بتحديد القدرة المالية للعميل، مروراً باختيار الأرض ثم حجزها وشرائها، وصولاً إلى اخيتار النموذج السكني المناسب للمستفيد من خلال منصة "سكني" أو مركز سكني الشامل، أو من مركز المبيعات في المشروع، حيث يتضمن المخطط 6 تصاميم نموذجية تلبي احتياجات جميع الفئات المختلفة وتطلعاتهم.

وشهد حفل إطلاق المشروع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "وثير" للتطوير العقاري وبعض البنوك وأهمها مصرف الراجحي والبنك الأهلي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول العملاء على تمويل أرض وبناء، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع المصرفي؛ للتيسير على المواطنين في تملك المسكن اللائم من خلال التمويل المناسب.

ويأتي مشروع "وثير الشفاء" ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة "وثير للتطوير العقاري" التي تركز على تقديم قيمة مضافة للتطوير العقاري من خلال توفير أسلوب حياة مميز لعملائها عبر مخطط مطور للبنية التحية و وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة وبأسعار منطقية مقارنة بسائر المشاريع السكنية المثالية، انطلاقا من ريادتها في هذا القطاع ومشاركتها في النهضة العمرانية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "وثير للتطوير العقاري" مشاري بن محمد اليحيى أن الشركة حريصة على المساهمة في المسيرة العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة بسواعد وطنية ومشاريع نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان الذي يشهد زخماً كبيراً منذ انطلاق رؤية 2030 مع التأكيد على توفير كل عوامل السكن العصرية التي ترفع من جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "اليحيى" إلى أن المشروع سيمكّن المزيد من الأسر السعودية في المنطقة المستهدفة من تملّك المسكن، في ظل شراكة وثيقة مع سكني و القطاع المصرفي وصندوق التنمية العقارية اللذين يلتقون في اتاحة العديد من الفرص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها للوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن شركة "وثير للتطوير العقاري" كانت لها السبق في تقديم اختيار ابتكاري للقطاع السكني؛ للتسهيل والتيسيير على الأسر السعودية لتملك السكن عبر منح المستفيد "أرض وبناء" كأول مطور في المملكة من القطاع الخاص ينطلق في هذا المضمار لتعزيز الموثقوقية مع عملائها وترسيخ دورها كمساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق مشروع "وثير الشفاء" لضخّ أكثر من 300 وحدة سكنية بخيار "أرض وبناء"
سبق

أطلقت شركة "وثير للتطوير العقاري" مشروع "وثيــر الشــفاء" في مدينة الرياض، ضمن منظومة المشاريع السكنية التنافسية في العاصمة، حيث يستهدف المشروع بيع أكثر مــن 300 وحــدة ســكنية بـ6 تصاميم نموذجية من خلال منتج تنافسي للمواطنين "أرض وبناء" على مساحة إجمالية تبلغ 589.479 متراً مربعاً.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في حي الشفاء تحت ظل تكامل الخدمات والمرافق لتوفير خيار سكني متميز وعصري للأسر السعودية مما يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الاول وفقا لرؤية المملكة 2030 إلى 70% بحلول عام 2030.

كما اجتمعت شركة "وثير للتطوير العقاري" مع صندوق التنمية العقارية لدراسة آلية حوكمة المنتج مع الجهات التمويلية لحصول المستفيدين على وحدات سكنية ضمن نطاق مشروع "وثير الشفاء" تبدأ بتحديد القدرة المالية للعميل، مروراً باختيار الأرض ثم حجزها وشرائها، وصولاً إلى اخيتار النموذج السكني المناسب للمستفيد من خلال منصة "سكني" أو مركز سكني الشامل، أو من مركز المبيعات في المشروع، حيث يتضمن المخطط 6 تصاميم نموذجية تلبي احتياجات جميع الفئات المختلفة وتطلعاتهم.

وشهد حفل إطلاق المشروع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "وثير" للتطوير العقاري وبعض البنوك وأهمها مصرف الراجحي والبنك الأهلي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول العملاء على تمويل أرض وبناء، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع المصرفي؛ للتيسير على المواطنين في تملك المسكن اللائم من خلال التمويل المناسب.

ويأتي مشروع "وثير الشفاء" ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة "وثير للتطوير العقاري" التي تركز على تقديم قيمة مضافة للتطوير العقاري من خلال توفير أسلوب حياة مميز لعملائها عبر مخطط مطور للبنية التحية و وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة وبأسعار منطقية مقارنة بسائر المشاريع السكنية المثالية، انطلاقا من ريادتها في هذا القطاع ومشاركتها في النهضة العمرانية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "وثير للتطوير العقاري" مشاري بن محمد اليحيى أن الشركة حريصة على المساهمة في المسيرة العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة بسواعد وطنية ومشاريع نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان الذي يشهد زخماً كبيراً منذ انطلاق رؤية 2030 مع التأكيد على توفير كل عوامل السكن العصرية التي ترفع من جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "اليحيى" إلى أن المشروع سيمكّن المزيد من الأسر السعودية في المنطقة المستهدفة من تملّك المسكن، في ظل شراكة وثيقة مع سكني و القطاع المصرفي وصندوق التنمية العقارية اللذين يلتقون في اتاحة العديد من الفرص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها للوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن شركة "وثير للتطوير العقاري" كانت لها السبق في تقديم اختيار ابتكاري للقطاع السكني؛ للتسهيل والتيسيير على الأسر السعودية لتملك السكن عبر منح المستفيد "أرض وبناء" كأول مطور في المملكة من القطاع الخاص ينطلق في هذا المضمار لتعزيز الموثقوقية مع عملائها وترسيخ دورها كمساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
02:59 PM

إطلاق مشروع "وثير الشفاء" لضخّ أكثر من 300 وحدة سكنية بخيار "أرض وبناء"

ضمن منظومة المشاريع السكنية التنافسية في العاصمة.. يتميز بموقع استراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "وثير للتطوير العقاري" مشروع "وثيــر الشــفاء" في مدينة الرياض، ضمن منظومة المشاريع السكنية التنافسية في العاصمة، حيث يستهدف المشروع بيع أكثر مــن 300 وحــدة ســكنية بـ6 تصاميم نموذجية من خلال منتج تنافسي للمواطنين "أرض وبناء" على مساحة إجمالية تبلغ 589.479 متراً مربعاً.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في حي الشفاء تحت ظل تكامل الخدمات والمرافق لتوفير خيار سكني متميز وعصري للأسر السعودية مما يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الاول وفقا لرؤية المملكة 2030 إلى 70% بحلول عام 2030.

كما اجتمعت شركة "وثير للتطوير العقاري" مع صندوق التنمية العقارية لدراسة آلية حوكمة المنتج مع الجهات التمويلية لحصول المستفيدين على وحدات سكنية ضمن نطاق مشروع "وثير الشفاء" تبدأ بتحديد القدرة المالية للعميل، مروراً باختيار الأرض ثم حجزها وشرائها، وصولاً إلى اخيتار النموذج السكني المناسب للمستفيد من خلال منصة "سكني" أو مركز سكني الشامل، أو من مركز المبيعات في المشروع، حيث يتضمن المخطط 6 تصاميم نموذجية تلبي احتياجات جميع الفئات المختلفة وتطلعاتهم.

وشهد حفل إطلاق المشروع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "وثير" للتطوير العقاري وبعض البنوك وأهمها مصرف الراجحي والبنك الأهلي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول العملاء على تمويل أرض وبناء، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع المصرفي؛ للتيسير على المواطنين في تملك المسكن اللائم من خلال التمويل المناسب.

ويأتي مشروع "وثير الشفاء" ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة "وثير للتطوير العقاري" التي تركز على تقديم قيمة مضافة للتطوير العقاري من خلال توفير أسلوب حياة مميز لعملائها عبر مخطط مطور للبنية التحية و وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة وبأسعار منطقية مقارنة بسائر المشاريع السكنية المثالية، انطلاقا من ريادتها في هذا القطاع ومشاركتها في النهضة العمرانية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "وثير للتطوير العقاري" مشاري بن محمد اليحيى أن الشركة حريصة على المساهمة في المسيرة العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة بسواعد وطنية ومشاريع نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان الذي يشهد زخماً كبيراً منذ انطلاق رؤية 2030 مع التأكيد على توفير كل عوامل السكن العصرية التي ترفع من جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "اليحيى" إلى أن المشروع سيمكّن المزيد من الأسر السعودية في المنطقة المستهدفة من تملّك المسكن، في ظل شراكة وثيقة مع سكني و القطاع المصرفي وصندوق التنمية العقارية اللذين يلتقون في اتاحة العديد من الفرص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها للوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن شركة "وثير للتطوير العقاري" كانت لها السبق في تقديم اختيار ابتكاري للقطاع السكني؛ للتسهيل والتيسيير على الأسر السعودية لتملك السكن عبر منح المستفيد "أرض وبناء" كأول مطور في المملكة من القطاع الخاص ينطلق في هذا المضمار لتعزيز الموثقوقية مع عملائها وترسيخ دورها كمساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

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