إغلاق حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

الخطوة التالية: طباعة الإقرار والاستمارة ورفعها على النظام

انتهى التقديم على حركتي النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، مساء أمس، ومن المقرر طباعة الإقرار والاستمارة، بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ لمدة خمسة أيام، لرفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل الذي ستعلن نتائجه يوم 9 شعبان المقبل .

وأغلقت وزارة التعليم يوم أمس في تمام الساعة الـ12 ليلاً باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد نتائج السنة الماضية، آملين أن تلبي حركة النقل الخارجي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع الغربة والسفر وخصوصًا بالنسبة للمعلمات .