النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

الخطوة التالية: طباعة الإقرار والاستمارة ورفعها على النظام

انتهى التقديم على حركتي النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، مساء أمس، ومن المقرر طباعة الإقرار والاستمارة، بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ لمدة خمسة أيام، لرفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل الذي ستعلن نتائجه يوم 9 شعبان المقبل .

وأغلقت وزارة التعليم يوم أمس في تمام الساعة الـ12 ليلاً باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد نتائج السنة الماضية، آملين أن تلبي حركة النقل الخارجي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع الغربة والسفر وخصوصًا بالنسبة للمعلمات .

وزارة التعليم حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
سبق

انتهى التقديم على حركتي النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، مساء أمس، ومن المقرر طباعة الإقرار والاستمارة، بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ لمدة خمسة أيام، لرفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل الذي ستعلن نتائجه يوم 9 شعبان المقبل .

وأغلقت وزارة التعليم يوم أمس في تمام الساعة الـ12 ليلاً باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد نتائج السنة الماضية، آملين أن تلبي حركة النقل الخارجي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع الغربة والسفر وخصوصًا بالنسبة للمعلمات .

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:17 PM

إغلاق حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

الخطوة التالية: طباعة الإقرار والاستمارة ورفعها على النظام

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
660

انتهى التقديم على حركتي النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، مساء أمس، ومن المقرر طباعة الإقرار والاستمارة، بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ لمدة خمسة أيام، لرفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل الذي ستعلن نتائجه يوم 9 شعبان المقبل .

وأغلقت وزارة التعليم يوم أمس في تمام الساعة الـ12 ليلاً باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد نتائج السنة الماضية، آملين أن تلبي حركة النقل الخارجي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع الغربة والسفر وخصوصًا بالنسبة للمعلمات .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,489
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,837

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة