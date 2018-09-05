هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد
البكرة "ثمينة" حققت زمن الوصول الأسرع لخط النهاية بمقدار 7 دقائق و 56.6 ثانية
سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .
وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .
وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :
الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة
الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة
الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة
الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة
الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز
هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد
متعب البقميسبق2018-09-05
سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .
وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .
وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :
الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة
الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة
الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة
الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة
الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز
الشوط 6 :(ساهين) لراشد علي المري
الشوط 7 :(الطايف) لمحمد عتيق المهيري
الشوط 8 :(السامي ) لمحمد علي المري
الشوط 9 :(الذيبه ) لتركي سيف العتيبي
الشوط 10:(الكايد ) لطلال سعود العتيبي
الشوط 11 :(الدرعية ) لحمد سعيد المري
الشوط 12 :(مبلش ) لسعود حمود العصيمي
الشوط 13 :(نجود ) لزنيفر حمد المري
الشوط 14 :(وحيشان ) لنايف راكان الجبرين
الشوط 15:(شخصية) لمحمد علي العجمي
الشوط 16 :(المتحد) لمشعل حسن الشريف
الشوط 17 :(مرعبه ) لجابر حمود العصيمي
الشوط 18 :(ملبي ) لعامر سعيد الوهيبي
الشوط 19 :(تهاني ) لراشد طالب بن شريم
الشوط 20 :(المتحد) لعلي بطشان المري
الشوط 21 :(بلشة) لسعد هضبان المري
الشوط 22 :(شاهين ) لسالم سعيد المري
الشوط 23 :(هملوله ) لسلمان صالح المري
الشوط 24 :(سياف) لعلي ناصر المري
الشوط 25 :(الفهده) لعلي راشد بن رايه
فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي :
الشوط 1 :(انتباة) لهجن الرئاسة
الشوط 2: (الشارد) لهجن الرئاسة
الشوط 3 : (الذاير) لهجن الرئاسة
الشوط 4 :(ضاري) لهجن النايفات
الشوط 5 :(نوايا) لهجن الرئاسة
الشوط 6: (بركان) لبندر محمد العتيبي
الشوط 7: (الشاهينية) لسعد طالب شريم المري
الشوط 8 :(صوغان) لحمد قبلان الصمصام
الشوط 9: (الذاير) لعلي مسفر الخييلي
الشوط 10 :(سراب) لنايف ضحيان البقمي
الشوط 11: (الشاهينية) لهجن الرئاسة
الشوط 12: (نجران) لمحمد بطشان اليامي
الشوط 13 : (صملة) لحفيظ محمد المري
الشوط 14 :(جبار) لزياد بن سعود القرشي.
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:52 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:53 AM
هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد
البكرة "ثمينة" حققت زمن الوصول الأسرع لخط النهاية بمقدار 7 دقائق و 56.6 ثانية
سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .
وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .
وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :
الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة
الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة
الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة
الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة
الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز