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هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد

البكرة "ثمينة" حققت زمن الوصول الأسرع لخط النهاية بمقدار 7 دقائق و 56.6 ثانية

سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .

وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .

وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة

الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة

الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة

الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز

الشوط 6 :(ساهين) لراشد علي المري

الشوط 7 :(الطايف) لمحمد عتيق المهيري

الشوط 8 :(السامي ) لمحمد علي المري

الشوط 9 :(الذيبه ) لتركي سيف العتيبي

الشوط 10:(الكايد ) لطلال سعود العتيبي

الشوط 11 :(الدرعية ) لحمد سعيد المري

الشوط 12 :(مبلش ) لسعود حمود العصيمي

الشوط 13 :(نجود ) لزنيفر حمد المري

الشوط 14 :(وحيشان ) لنايف راكان الجبرين

الشوط 15:(شخصية) لمحمد علي العجمي

الشوط 16 :(المتحد) لمشعل حسن الشريف

الشوط 17 :(مرعبه ) لجابر حمود العصيمي

الشوط 18 :(ملبي ) لعامر سعيد الوهيبي

الشوط 19 :(تهاني ) لراشد طالب بن شريم

الشوط 20 :(المتحد) لعلي بطشان المري

الشوط 21 :(بلشة) لسعد هضبان المري

الشوط 22 :(شاهين ) لسالم سعيد المري

الشوط 23 :(هملوله ) لسلمان صالح المري

الشوط 24 :(سياف) لعلي ناصر المري

الشوط 25 :(الفهده) لعلي راشد بن رايه

فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي :

الشوط 1 :(انتباة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (الشارد) لهجن الرئاسة

الشوط 3 : (الذاير) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(ضاري) لهجن النايفات

الشوط 5 :(نوايا) لهجن الرئاسة

الشوط 6: (بركان) لبندر محمد العتيبي

الشوط 7: (الشاهينية) لسعد طالب شريم المري

الشوط 8 :(صوغان) لحمد قبلان الصمصام

الشوط 9: (الذاير) لعلي مسفر الخييلي

الشوط 10 :(سراب) لنايف ضحيان البقمي

الشوط 11: (الشاهينية) لهجن الرئاسة

الشوط 12: (نجران) لمحمد بطشان اليامي

الشوط 13 : (صملة) لحفيظ محمد المري

الشوط 14 :(جبار) لزياد بن سعود القرشي.

مهرجان ولي العهد للهجن الاتحاد السعودي للهجن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد
سبق

سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .

وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .

وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة

الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة

الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة

الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز

الشوط 6 :(ساهين) لراشد علي المري

الشوط 7 :(الطايف) لمحمد عتيق المهيري

الشوط 8 :(السامي ) لمحمد علي المري

الشوط 9 :(الذيبه ) لتركي سيف العتيبي

الشوط 10:(الكايد ) لطلال سعود العتيبي

الشوط 11 :(الدرعية ) لحمد سعيد المري

الشوط 12 :(مبلش ) لسعود حمود العصيمي

الشوط 13 :(نجود ) لزنيفر حمد المري

الشوط 14 :(وحيشان ) لنايف راكان الجبرين

الشوط 15:(شخصية) لمحمد علي العجمي

الشوط 16 :(المتحد) لمشعل حسن الشريف

الشوط 17 :(مرعبه ) لجابر حمود العصيمي

الشوط 18 :(ملبي ) لعامر سعيد الوهيبي

الشوط 19 :(تهاني ) لراشد طالب بن شريم

الشوط 20 :(المتحد) لعلي بطشان المري

الشوط 21 :(بلشة) لسعد هضبان المري

الشوط 22 :(شاهين ) لسالم سعيد المري

الشوط 23 :(هملوله ) لسلمان صالح المري

الشوط 24 :(سياف) لعلي ناصر المري

الشوط 25 :(الفهده) لعلي راشد بن رايه

فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي :

الشوط 1 :(انتباة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (الشارد) لهجن الرئاسة

الشوط 3 : (الذاير) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(ضاري) لهجن النايفات

الشوط 5 :(نوايا) لهجن الرئاسة

الشوط 6: (بركان) لبندر محمد العتيبي

الشوط 7: (الشاهينية) لسعد طالب شريم المري

الشوط 8 :(صوغان) لحمد قبلان الصمصام

الشوط 9: (الذاير) لعلي مسفر الخييلي

الشوط 10 :(سراب) لنايف ضحيان البقمي

الشوط 11: (الشاهينية) لهجن الرئاسة

الشوط 12: (نجران) لمحمد بطشان اليامي

الشوط 13 : (صملة) لحفيظ محمد المري

الشوط 14 :(جبار) لزياد بن سعود القرشي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:52 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:53 AM

هجن "الرئاسة" تسيطر على منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد

البكرة "ثمينة" حققت زمن الوصول الأسرع لخط النهاية بمقدار 7 دقائق و 56.6 ثانية

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متعب البقمي - الطائف
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سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن والذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف .

وفي التفاصيل، خصصت أشواط الفترة الصباحية والمسائية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ذي الحجة لفئة الجذاع في مسافة 5 كيلو مترات بحيث جعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان .

وحققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1:(ثمينة) لهجن الرئاسة

الشوط 2 :( مكرم) لهجن الرئاسة

الشوط 3 :(شواهين ) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(متعب) لهجن الرئاسة

الشوط 5: (شفى نجد) لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز

الشوط 6 :(ساهين) لراشد علي المري

الشوط 7 :(الطايف) لمحمد عتيق المهيري

الشوط 8 :(السامي ) لمحمد علي المري

الشوط 9 :(الذيبه ) لتركي سيف العتيبي

الشوط 10:(الكايد ) لطلال سعود العتيبي

الشوط 11 :(الدرعية ) لحمد سعيد المري

الشوط 12 :(مبلش ) لسعود حمود العصيمي

الشوط 13 :(نجود ) لزنيفر حمد المري

الشوط 14 :(وحيشان ) لنايف راكان الجبرين

الشوط 15:(شخصية) لمحمد علي العجمي

الشوط 16 :(المتحد) لمشعل حسن الشريف

الشوط 17 :(مرعبه ) لجابر حمود العصيمي

الشوط 18 :(ملبي ) لعامر سعيد الوهيبي

الشوط 19 :(تهاني ) لراشد طالب بن شريم

الشوط 20 :(المتحد) لعلي بطشان المري

الشوط 21 :(بلشة) لسعد هضبان المري

الشوط 22 :(شاهين ) لسالم سعيد المري

الشوط 23 :(هملوله ) لسلمان صالح المري

الشوط 24 :(سياف) لعلي ناصر المري

الشوط 25 :(الفهده) لعلي راشد بن رايه

فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي :

الشوط 1 :(انتباة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (الشارد) لهجن الرئاسة

الشوط 3 : (الذاير) لهجن الرئاسة

الشوط 4 :(ضاري) لهجن النايفات

الشوط 5 :(نوايا) لهجن الرئاسة

الشوط 6: (بركان) لبندر محمد العتيبي

الشوط 7: (الشاهينية) لسعد طالب شريم المري

الشوط 8 :(صوغان) لحمد قبلان الصمصام

الشوط 9: (الذاير) لعلي مسفر الخييلي

الشوط 10 :(سراب) لنايف ضحيان البقمي

الشوط 11: (الشاهينية) لهجن الرئاسة

الشوط 12: (نجران) لمحمد بطشان اليامي

الشوط 13 : (صملة) لحفيظ محمد المري

الشوط 14 :(جبار) لزياد بن سعود القرشي.

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