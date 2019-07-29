القنفذة.. خمسيني ينال شهادة البكالوريوس

حصل محمد أحمد راجح الحربي، البالغ من العمر 50 عامًا على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية من كلية القنفذة الجامعية- انتظام.



وكان "الحربي" يحمل شهادة المرحلة الابتدائية- سادس، لكنه قرر الاستمرار في إكمال تعليمه والتحق بالمرحلة المتوسطة في عام 1429 بمدارس القنفذة الليلية، ثم الالتحاق بالجامعة بشكل منتظم، حتى نال شهادة البكالوريوس، ويفكر في الاستمرار لنيل درجة أعلى.