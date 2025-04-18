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شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة

بلاغ لمواطن تلقته "التجارة" وتفاعلت معه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.

وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة
سبق

قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.

وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
12:21 PM

شاهد.. اختلاط البنزين بمياه الأمطار يُغلق مضخات محطة وقود بشرورة

بلاغ لمواطن تلقته "التجارة" وتفاعلت معه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

A A A
هادي آل كليب - نجران
3
3,994

قامت الفرق الميدانية لوزارة التجارة بنجران بإغلاق مضخات محطة وقود اختلط البنزين فيها بمياه الأمطار في محافظة شرورة، بعد تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن.

وأغلقت مضخات البنزين كاملة لمحطة الوقود في شرورة بعد التأكّد من وجود خلط بسبب تسرُّب مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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