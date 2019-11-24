النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات

"المركزي" يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين

سجلت الليرة التركية من جديد انخفاضًا غير مسبوق، اليوم (الثلاثاء)، حيث خسرت 13 في المئة من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تصله.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وخفض المصرف المركزي اليوم سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين ، من 16 في المئة إلى 15 في المئة، بناءً على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20 في المئة في عام واحد رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وساهمت تصريحات "أردوغان" بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات
سبق

سجلت الليرة التركية من جديد انخفاضًا غير مسبوق، اليوم (الثلاثاء)، حيث خسرت 13 في المئة من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تصله.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وخفض المصرف المركزي اليوم سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين ، من 16 في المئة إلى 15 في المئة، بناءً على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20 في المئة في عام واحد رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وساهمت تصريحات "أردوغان" بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:07 PM

تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات

"المركزي" يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,262

سجلت الليرة التركية من جديد انخفاضًا غير مسبوق، اليوم (الثلاثاء)، حيث خسرت 13 في المئة من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تصله.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وخفض المصرف المركزي اليوم سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين ، من 16 في المئة إلى 15 في المئة، بناءً على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20 في المئة في عام واحد رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وساهمت تصريحات "أردوغان" بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة