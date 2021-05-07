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السعودية وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة

"آل عاتي" لـ"سبق": زيارة عمران خان للمملكة ترسيخ لقوة العلاقات

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن زيارة رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان للسعودية تؤكد بالفعل أن هناك إيمانًا مشتركًا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بأهمية كل منهما للآخر.

وأضاف: "البلدان حريصان على بناء علاقات قوية ومتينة ومعمقة قابلة للاستمرار والتطور في زخم إسلامي، وتعد العلاقات العسكرية بين البلدين قوية جدًّا وواعدة، ويعمل البلدان على جعلها أكثر قوة في المستقبل".

وقال "آل عاتي": إنه "يتم تنفيذ تمارين عسكرية دورية سعودية باكستانية ومناورات مشتركة متعدّدة الأهداف؛ وذلك امتدادًا لخطط وبرامج قواتهما المسلحة التدريبية المعدّة مسبقًا، لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين؛ فذلك ضمانة حقيقية لأمن البلدين ولأمن واستقرار المنطقة، وسمو ولي العهد خلال زيارته التاريخية لباكستان 2019، أكد أن أمام باكستان مستقبلًا باهرًا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

المملكة العربية السعودية باكستان السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة
سبق

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن زيارة رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان للسعودية تؤكد بالفعل أن هناك إيمانًا مشتركًا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بأهمية كل منهما للآخر.

وأضاف: "البلدان حريصان على بناء علاقات قوية ومتينة ومعمقة قابلة للاستمرار والتطور في زخم إسلامي، وتعد العلاقات العسكرية بين البلدين قوية جدًّا وواعدة، ويعمل البلدان على جعلها أكثر قوة في المستقبل".

وقال "آل عاتي": إنه "يتم تنفيذ تمارين عسكرية دورية سعودية باكستانية ومناورات مشتركة متعدّدة الأهداف؛ وذلك امتدادًا لخطط وبرامج قواتهما المسلحة التدريبية المعدّة مسبقًا، لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين؛ فذلك ضمانة حقيقية لأمن البلدين ولأمن واستقرار المنطقة، وسمو ولي العهد خلال زيارته التاريخية لباكستان 2019، أكد أن أمام باكستان مستقبلًا باهرًا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
08:29 PM

السعودية وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة

"آل عاتي" لـ"سبق": زيارة عمران خان للمملكة ترسيخ لقوة العلاقات

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن زيارة رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان للسعودية تؤكد بالفعل أن هناك إيمانًا مشتركًا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بأهمية كل منهما للآخر.

وأضاف: "البلدان حريصان على بناء علاقات قوية ومتينة ومعمقة قابلة للاستمرار والتطور في زخم إسلامي، وتعد العلاقات العسكرية بين البلدين قوية جدًّا وواعدة، ويعمل البلدان على جعلها أكثر قوة في المستقبل".

وقال "آل عاتي": إنه "يتم تنفيذ تمارين عسكرية دورية سعودية باكستانية ومناورات مشتركة متعدّدة الأهداف؛ وذلك امتدادًا لخطط وبرامج قواتهما المسلحة التدريبية المعدّة مسبقًا، لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين؛ فذلك ضمانة حقيقية لأمن البلدين ولأمن واستقرار المنطقة، وسمو ولي العهد خلال زيارته التاريخية لباكستان 2019، أكد أن أمام باكستان مستقبلًا باهرًا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

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