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"العارضة".. التزام بمنع التجول في يومه الثاني والمحافظ يتابع من الميدان

"البقمي": لا تهاون في الأمر الملكي الذي يصبّ في مصلحة المواطنين

تابَعَ محافظ العارضة المكلف خالد البقمي، جهودَ الجهات الأمنية في تنفيذ أمر وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول الجزئي الذي بدأ تنفيذه أول أمس عند الساعة السابعة مساءً.

ووقف "البقمي" على عدد من النقاط، واطلع على سير العمل، وأثنى على الجهود التي تُبذل لتطبيق منع التجول الجزئي.

وقال البقمي: لله الحمد كانت الأمور إيجابية جدًّا، وأدت إلى الغرض المنشود؛ فجميع الشوارع نجدها خالية والسكان في منازلهم.

وأضاف أن قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصل حديثه قائلًا: إن توجيهات ومتابعات أمير المنطقة مستمرة لنا، ونقوم بالواجب، وسنستمر على ذلك، ورجال الأمن من الشرطة والمرور والأفواج في ميدان واحد لتنفيذ الأمر الملكي دون تهاون، ونسأل الله أن يجنّب وطننا كل مكروه.

محافظة العارضة الجهات الأمنية حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العارضة".. التزام بمنع التجول في يومه الثاني والمحافظ يتابع من الميدان
سبق

تابَعَ محافظ العارضة المكلف خالد البقمي، جهودَ الجهات الأمنية في تنفيذ أمر وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول الجزئي الذي بدأ تنفيذه أول أمس عند الساعة السابعة مساءً.

ووقف "البقمي" على عدد من النقاط، واطلع على سير العمل، وأثنى على الجهود التي تُبذل لتطبيق منع التجول الجزئي.

وقال البقمي: لله الحمد كانت الأمور إيجابية جدًّا، وأدت إلى الغرض المنشود؛ فجميع الشوارع نجدها خالية والسكان في منازلهم.

وأضاف أن قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصل حديثه قائلًا: إن توجيهات ومتابعات أمير المنطقة مستمرة لنا، ونقوم بالواجب، وسنستمر على ذلك، ورجال الأمن من الشرطة والمرور والأفواج في ميدان واحد لتنفيذ الأمر الملكي دون تهاون، ونسأل الله أن يجنّب وطننا كل مكروه.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:05 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:41 PM

"العارضة".. التزام بمنع التجول في يومه الثاني والمحافظ يتابع من الميدان

"البقمي": لا تهاون في الأمر الملكي الذي يصبّ في مصلحة المواطنين

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
5,149

تابَعَ محافظ العارضة المكلف خالد البقمي، جهودَ الجهات الأمنية في تنفيذ أمر وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول الجزئي الذي بدأ تنفيذه أول أمس عند الساعة السابعة مساءً.

ووقف "البقمي" على عدد من النقاط، واطلع على سير العمل، وأثنى على الجهود التي تُبذل لتطبيق منع التجول الجزئي.

وقال البقمي: لله الحمد كانت الأمور إيجابية جدًّا، وأدت إلى الغرض المنشود؛ فجميع الشوارع نجدها خالية والسكان في منازلهم.

وأضاف أن قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصل حديثه قائلًا: إن توجيهات ومتابعات أمير المنطقة مستمرة لنا، ونقوم بالواجب، وسنستمر على ذلك، ورجال الأمن من الشرطة والمرور والأفواج في ميدان واحد لتنفيذ الأمر الملكي دون تهاون، ونسأل الله أن يجنّب وطننا كل مكروه.

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